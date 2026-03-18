부울경, 수도권 대응 경제동맹 본격 가동
3급 본부 격상, 실행력 강화
조선·방산·반도체 협력 확대
부울경 1시간 생활권 구축 추진
부산·울산·경남이 초광역 경제동맹 추진본부를 출범시키며 수도권에 대응하는 남부권 성장축 구축에 본격 나섰다. 기존 협력 수준을 넘어 조직을 격상, 강한 실행력을 확보한다는 계획이다.
부산시는 18일 부산 연제구 국민연금빌딩에서 부·울·경 3개 시도가 참여한 가운데 ‘부울경초광역경제동맹추진본부’ 제막식과 출범식을 열고 초광역 협력체계를 본격적으로 가동한다고 밝혔다. 행사에는 박형준 부산시장, 김두겸 울산시장, 박일웅 경남도 행정부지사 등이 참석했다.
이번 추진본부 출범은 급변하는 글로벌 환경 속에서 초광역 경제권 구축이 선택이 아닌 생존 전략이라는 인식이 반영됐다. 구체적으로는 기존 과 단위 조직을 3급 본부 체계로 격상하고 전담 부서를 신설해 정책 실행력을 높였다. 본부는 앞으로 시도 간 중복 투자를 줄이고 조선·방산·반도체 등 핵심 산업의 공동 가치사슬을 구축하는 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.
부·울·경 경제동맹은 2023년 출범 이후 인프라, 산업, 인재, 문화관광 등 3대 분야에서 50여개 협력사업을 추진해 왔다. 부산~양산~울산 광역철도와 가덕도신공항 철도 연결선 예비타당성조사 통과, 광역 환승요금 무료화 등 가시적 성과도 일부 나타났다.
다만 이번 출범이 실질적인 성과로 이어질 수 있을지는 과제로 남는다. 초광역 협력이 선언에 그치지 않고 산업과 일자리 창출로 이어지기 위해서는 시도 간 이해관계를 조율하고 안정적인 재정 기반을 확보하는 것이 관건이라는 지적이 나온다.
부·울·경은 추진본부를 중심으로 ‘1시간 생활권’ 구축과 미래 신성장 산업 육성, 생활 밀착형 협력사업 확대 등을 추진할 계획이다. 아울러 정부의 ‘5극 3특 균형성장 전략’에 대응해 동북아 8대 광역 경제권으로 도약하겠다는 목표를 제시했다.
박형준 부산시장은 “행정의 경계는 지도 위에만 존재할 뿐 시도민의 삶에는 경계가 없다”며 “부·울·경이 수도권에 대응하는 강력한 성장축으로 자리 잡을 수 있도록 추진본부가 핵심 역할을 해야 한다”고 말했다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
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