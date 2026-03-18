AI에 “약 먹으면 죽어?” 물었던 김소영…그날 범행했다

檢, 김소영 공소장에 적시

지난 9일 검찰이 공개한 강북 모텔 연쇄살인사건 피의자 김소영 신상. 연합뉴스

약물 과다 복용의 위험성을 확인하고도 범행을 저지른 것으로 파악됐다. 김씨가 범행에 사용한 약물도 마치