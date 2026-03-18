세운지구협의회 “세계유산법 시행령 개정안, 재산권 침해”
세운지구상생개발협의회가 공포를 앞둔 세계유산법 시행령 개정안이 생존권과 사유재산권을 침해할 수 있다며 법제처에 진정서를 제출했다. 종묘 앞 세운4구역 개발에 찬성하는 협의회는 진정서를 통해 “개정안이 당장 폐기되거나 전면 수정돼야 한다”고 주장했다.
먼저 협의회는 개정안 문구가 구체적이지 않고 모호하다고 지적했다. 이들은 “시행령 개정안은 ‘세계유산지구 밖’에 대해 모호한 말만 던져놓고, 정작 어디까지 규제 대상인지 기준을 정하지 않고 있다”며 “국가유산청장이 마음만 먹으면 확대해서 규제할 수 있도록 해놨다”고 우려했다.
그러면서 “서울시가 이미 유산 보호가 필요한 지역을 ‘역사문화환경 보존지역’으로 지정해 관리하고 있다”며 “국민 권익을 해칠 수 있는 추상적인 추가 규제를 당장 멈춰야 한다”고 강조했다.
협의회는 개정안을 세운4구역에 소급 적용하려는 국가유산청의 움직임도 지적했다. 협의회는 “법을 바꿀 테니 규제를 다시 받으라는 소급 시도는 사유재산권을 유린하는 것”이라며 “주민들은 사업이 엎어질지도 모른다는 끔찍한 불안감을 안고 살아가야 한다”고 말했다.
협의회는 또 개정안에 구체적인 평가 기준이 마련돼 있지 않다며 “모호한 명분을 내세워 무작정 ‘사전 검토’를 강제하면 사업은 기약 없이 늘어지고 막대한 추가 비용이 발생할 수 있다”고 덧붙였다. 사전 검토는 개발 계획을 확정하기 전에 건축물 높이 등에 대한 검토 요청서를 국가유산청에 제출하게 하는 제도다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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