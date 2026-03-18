베네수엘라, ‘마두로 더비’에서 미국 꺾고 WBC 첫 우승
베네수엘라가 역사적인 월드베이스볼클래식(WBC) 첫 우승을 차지했다. 정치적 이슈로 엮인 미국을 꺾고 이뤄낸 우승이어서 의미는 더욱 남달랐다. 이번 우승으로 야구가 베네수엘라 전체를 결속시켰다는 평가도 나온다.
베네수엘라는 17일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미 론디포파크에서 열린 2026 WBC 결승전에서 미국을 3대 2로 꺾고 정상에 올랐다. 베네수엘라는 종전 최고 성적이던 2009년 대회의 4강을 넘어 첫 우승의 기쁨을 만끽했다. 대회 3연속 결승 진출에 성공한 야구 종주국 미국은 2회 연속 준우승으로 대회를 마쳤다.
3회초 마이켈 가르시아(캔자스시티 로열스)의 희생플라이로 선취점을 올린 베네수엘라는 5회초 윌리어 아브레우(보스턴 레드삭스)의 적시타로 한 점 더 달아났다. 8회말 브라이스 하퍼(필라델피아 필리스)에게 동점 투런포를 내줬으나, 9회초 에우제니오 수아레즈(신시내티 레즈)의 결승 적시타에 힘입어 승기를 굳혔다.
우승까지의 여정은 험난했다. 베네수엘라는 8강에서 디펜딩 챔피언이자 대회 최다 우승국인 일본을 제압했다. 준결승에서는 돌풍의 팀 이탈리아를 눌렀다. 결승에선 끈질긴 투수전 끝에 미국에 3개의 안타만 내주고 우승에 성공했다. 타율 0.385 1홈런 7타점을 기록한 가르시아는 대회 최우수선수(MVP)로 선정됐다.
베네수엘라는 ‘마두로 더비’라 불린 미국과의 결승전 승리에 특별한 의미를 부여했다. 니콜라스 마두로 전 베네수엘라 대통령은 지난 1월 미국의 군사 작전으로 축출됐다. 수도 카라카스에선 전력난에도 불구하고 우승 기념 축제가 펼쳐졌다. 델시 로드리게스 임시 대통령은 “내일을 국가 경축일로 선포해 휴무일로 지정할 것”이라고 밝혔다.
베네수엘라 선수들은 우승 세리머니 때 국가가 울려 퍼지자 목이 터져라 따라 불렀다. 주장 살바도르 페레즈(캔자스시티)는 “베네수엘라에서 벌어진 많은 일을 숨길 생각이 없다. 베네수엘라 국민을 위해 싸웠다”고 강조했다. 수아레즈는 “유니폼을 입는 순간 조국을 느낀다. 오늘 승리는 국민을 위한 것”이라고 말했다.
오마르 로페즈 감독의 리더십도 빛났다. 2022년부터 무급으로 대표팀을 이끌고 있는 그는 “조국에 기쁨을 줄 수 있어 영광”이라는 소감을 전했다. 우승 직후 코치진 전원과 함께 모습을 드러낸 로페즈 감독은 “이번 대회에서 중요한 역할을 했던 이들과 우승 후 함께 기자회견장에 입장하는 순간을 꿈꿨다”고 말했다.
최원준 기자 1jun@kmib.co.kr
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