[단독] ‘땜질’ 입법 될라…국회전문위원 “檢직무, 공소청법 명시가 바람직”
정부·여당이 ‘뜨거운 감자’인 공소청 검사의 보완수사권 논의를 공소청법 처리 후 형사소송법 개정 단계로 미뤄놓으면서 ‘땜질식 입법’이 불가피해졌다는 우려가 커지고 있다. 실제로 국회 법제사법위원회 전문위원은 공소청법안 심사 과정에서 검사의 직무에 해당하는 보완수사권 관련 내용은 공소청법에 담겨야 한다고 지적한 것으로 파악됐다. 입법 원리와 법체계상 순서가 뒤바뀌었다는 의미다. 법조계에서는 향후 형소법 개정 과정에서 더욱 큰 파열음이 나올 것이란 전망이 나온다.
18일 국회·법조계 등에 따르면 국회 법제사법위원회 전문위원은 전날 공소청법 정부안 관련 심사자료에서 “법제원리상 공소청의 기능에 해당하는 검사의 직무범위는 조직법(공소청법)에서 결정해야 한다”며 “보완수사권 부여 여부 및 그 범위 등을 공소청법에 직접 명시하는 것이 바람직하다”는 검토 의견을 밝힌 것으로 확인됐다. 통상의 입법절차를 볼 때 보완수사권의 도입 여부나 적용 범위 등은 공소청 검사의 직무와 직결되는 문제인 만큼 공소청법에 포함하는 게 맞는다는 취지였다.
법사위 전문위원은 그러면서 “그럼에도 (검사의 직무 조항을) 정부안과 같이 ‘검사 직무수행을 위하여 형사소송법 등에 규정된 사항’으로 열거하고 ‘보완수사권’ 등은 추후 형사소송법 개정 시에 논의할 것인지 결정할 필요가 있다”고 지적했다. 한 검찰 간부는 이와 관련해 “형소법 개정 이후 공소청법·중수청법을 다시 고쳐야 하는 상황이 벌어질 수도 있다”고 말했다.
법무부는 그간 보완수사권에 대해 형소법 개정 때 논의하겠다는 입장을 보여왔다. 법무부는 전날 국회에 낸 공소청법 관련 설명자료에서 “형소법상 검사에게 부여된 의무와 권한을 공소청법과 연계하는 필수 조항인 보완수사요구·재수사요청·시정조치요구 등의 법적 토대, 보완수사에 관한 구체적 내용은 형소법 개정 논의에서 검토하겠다”고 밝혔다.
법무부는 이와 함께 이재명 대통령이 지난 1월 21일 신년 기자회견에서 “수사권 남용 가능성을 완전히 차단하는 안전장치를 철저히 마련하되 국가 사법 체계의 실효성을 확보하기 위해 필수적이고 예외적인 보완수사는 인정돼야 한다”고 한 발언도 첨부했다. 검찰 관계자는 “공소청 검사에게 예외적 보완수사권이 필요하다는 입장을 강조하려던 것 아니겠느냐”고 해석했다.
법조계에서는 형소법 개정 과정에서 본격적으로 난맥상이 드러날 것이란 전망이 나온다. 양홍석 변호사(법무법인 이공)는 페이스북에서 “형소법 개정안을 성안하지 못한 채(성안할 수도 없는 상태에서) 이제 몇 개일지도 모르는 시행령·부령 등도 검토해서 법률로 올릴 것까지 고민해야 하는 상황을 초래했다”고 지적했다. 한 법조계 관계자는 “시한을 정해놓고 ‘속도전식 입법’을 할 사안이 아니다”며 “형사법 체계 전반을 촘촘하게 검토한 뒤 공소청·중수청법과 형소법, 관련 법령을 모두 묶어서 ‘패키지’ 입법을 했어야 한다”고 말했다.
구자창 박재현 이서현 기자 critic@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사