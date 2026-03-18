팀은 이겼지만…손흥민 7경기째 득점 침묵

손흥민이 18일 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 16강 2차전에서 알라후엘렌세 미드필더 아론 살라사르의 태클에 걸려 넘어지고 있다. AFP연합뉴스

수석코치에서 승격한

마르크 도스 산토스 신임 감독은

손흥민을

2경기 연속 최전방이 아닌 공격형 미드필더로 세웠다. 해결사보다는

플레이메이커 역할을 맡기는 모습이다.

앞서

특히 북중미월드컵 개막이 석 달여 앞으로 다가온 상황이다.