김동연 ‘경기북부 대개발 2040’ 선언…160조 효과 기대
특별한 희생 넘어 평화·균형발전·혁신성장 대전환
SOC 확충, 중첩규제 완화 등 성장 기반 마련
2040년까지 7대 핵심과제 378개 세부 사업 추진
김동연 경기도지사가 경기북부를 대한민국의 새로운 성장축으로 육성하기 위한 ‘경기북부 대개발 2040 비전’을 발표했다.
김 지사는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 열린 비전 선포식에서 “경기북부의 잠재력을 깨워 평화와 균형발전, 혁신성장의 중심지로 대전환하겠다”며 “2040년까지 SOC 확충과 산업 인프라 혁신, 규제 개선을 통해 북부의 지도와 주민 삶을 근본적으로 바꾸겠다”고 밝혔다.
이번 구상은 단순한 개발사업이 아닌 장기 종합발전 전략으로, 기존 165개 아젠다를 재정비해 2040년까지 7대 핵심과제와 378개 세부사업을 추진하는 대규모 프로젝트다.
경기도는 사업이 완료되면 약 160조원의 생산유발 효과와 68조원의 부가가치 창출을 기대하고 있다.
핵심 과제는 교통·산업·도시·의료·환경·규제 등 전 분야를 포괄한다. 교통 분야에서는 경기북부 고속화도로 건설과 함께 KTX 파주 연장, SRT 의정부 연장, GTX 노선 확충 등을 통해 광역 접근성을 획기적으로 개선할 계획이다.
산업 분야에서는 의정부 등 북부 지역과 미군 반환공여구역에 공업 물량을 우선 배정하고, 도가 직접 재정을 투입해 반환공여지를 미래 성장 거점으로 개발한다.
아울러 포천 국방벤처센터를 중심으로 방산혁신클러스터를 구축해 우주·로봇·AI·드론·반도체 산업을 육성하고, 고양·양주·남양주 일대에 테크노밸리와 첨단산업단지를 조성할 방침이다.
도시 및 정주 여건 개선도 포함됐다. 10년간 3000억원 규모의 반환공여구역 개발기금을 조성하고, 동북부 혁신형 공공의료원 건립을 앞당겨 2028년 조기 착공을 추진한다.
또한 공공기관 북부 이전과 산업단지 조기 분양, 중소기업 금융지원 등 행정적 지원도 강화할 계획이다.
환경·관광 분야에서는 DMZ 평화관광 거점과 기후테크 클러스터를 조성하고, 규제 완화를 통해 평화경제특구와 기회발전특구 지정도 추진한다. 이를 통해 각종 중첩 규제로 제약받아 온 북부 지역의 성장 기반을 마련한다는 구상이다.
김 지사는 “경기북부는 대한민국 성장 잠재력을 깨울 강력한 엔진”이라며 “이번 비전을 통해 북부의 새로운 시대를 열겠다”고 강조했다.
한편, 경기도는 향후 사업 추진 상황을 지속적으로 점검하고 시·군 및 주민과의 소통을 통해 계획을 구체화해 나갈 방침이다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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