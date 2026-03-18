하남 원도심, 혁신으로 ‘미래형 명품 도시’ 재탄생

거미줄 전선 사라지고 스마트 거리로 탈바꿈

전철·환승센터 연결로 ‘강남 15분 시대’ 실현

복합개발로 청년 일자리와 경제 활력 강화

교육·문화 인프라로 시민 삶의 질 향상

이현재 하남시장이 지난 10일 신장전통시장에서 전신주가 철거되는 현장을 점검하고 있다. 하남시 제공

이현재 하남시장이 지난해 8월 25일 국회토론회에서 ‘경기도 미군 반환공여 구역 개발 활성화 방안’에 대해 설명하고 있다. 하남시 제공

하남시 원도심의 가치를 재정의할 ‘강남 15분 시대’가 열렸다.

시는 수도권 전철 3호선 연장선인 가칭 신덕풍역의 위치를 원도심 주민들의 접근성을 획기적으로 개선하기 위해 42회의 협상 끝에 기존 계획보다 북측으로 340m 이동시켰다.

이는 만남의 광장 환승센터와의 수직 연결을 통해 광역교통의 효율성을 정점에 도달하게 한 성과로, 교산신도시 북측 입주민과 원도심 주민 모두의 이용 편의를 극대화한다.

또한 20년간 멈춰있던 하산곡동 캠프콜번 부지는 올해 2월 우선협상대상자를 선정하며 하남의 미래 산업을 이끌 심장부로 화려하게 부활했다.

2031년 준공 예정인 이곳은 총사업비 약 2800억원이 투입돼 종합쇼핑몰을 비롯해 시민의 삶을 풍요롭게 할 문화·유통시설, 기업 업무시설 등이 정교하게 결합된 대규모 복합도시공간으로 조성될 예정이다.

이를 통해 양질의 청년 일자리를 창출하고 원도심 경제 생태계의 판도를 바꿀 전략적 요충지가 될 전망이다.

시민들이 석바대상점가 고객지원센터 쉼터 공간에서 시간을 보내고 있다. 하남시 제공

초등학생들이 하남시 덕풍스포츠문화센터에서 배드민턴 강습을 받고 있다. 하남시 제공

이현재 하남시장이 지난 1월 29일 종합복지타운에서 개최된 ‘하남교육지원청 신설추진단’ 현판식에서 시민 및 광주하남교육지원청 관계자 등과 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공