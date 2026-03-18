하남 원도심, 혁신으로 ‘미래형 명품 도시’ 재탄생

경기 하남시의 역사와 정취를 간직한 원도심이 단순한 주거 공간의 틀을 깨고 미래 산업과 교육, 문화가 역동하는 핵심 거점으로 도약하고 있다.
이는 하남시가 과거 주거 중심지 이미지에서 탈피해 일자리와 주거, 문화가 유기적으로 선순환하는 ‘글로벌 직주락 도시’로의 대대적인 체질 개선을 단행한 결과다.
‘시민의 목소리가 곧 법’이라는 확고한 민선 8기 행정 철학은 원도심 구석구석에 혁신의 숨결을 불어넣었으며, 정체돼 있던 도시의 품격을 한 단계 끌어올리며 수도권 최고의 명품 도시로 발전하고 있다.
- ‘거미줄 전선’ 사라지고 스마트 도시로 재탄생
원도심의 미관을 저해하던 거미줄 같은 전선과 낡은 전신주들이 사라지며 도시의 숨통을 틔우고 있다.
하남시는 지난 10일 신장전통시장 주변의 전주 철거를 전격 시작하며 총 1000억원 규모의 지중화 로드맵을 현실화하고 있다.
이번 사업을 통해 3월 말까지 가공선로 철거가 완료되면 유모차나 휠체어 이용자의 보행권이 획기적으로 개선될 뿐만 아니라 전통시장의 브랜드 이미지 또한 고취될 것으로 기대된다.
특히 시는 2단계로 남한고 주변 통학로를, 3단계로 덕풍시장과 남한중 통학로 구간까지 지중화 작업을 연차별로 확대하여 원도심 전체의 보행 환경을 근본적으로 개조할 계획이다.
보이지 않는 곳의 혁신도 치밀하다. 신장시장 및 신평로 일대에는 오는 12월까지 첨단 IT 기술이 집약된 하수도 악취저감 장치와 빗물받이 차단 덮개가 대대적으로 설치된다.
LED 전광판과 정밀 센서를 탑재한 이 스마트 시스템은 노면 수위를 실시간으로 감지하고 악취를 측정하여 원천 차단함으로써 시민들이 일상에서 체감하는 생활 환경의 질을 비약적으로 상승시킨다.
- 원도심 살리는 교통 혁신…복합개발로 경제지도 재편
하남시 원도심의 가치를 재정의할 ‘강남 15분 시대’가 열렸다.
시는 수도권 전철 3호선 연장선인 가칭 신덕풍역의 위치를 원도심 주민들의 접근성을 획기적으로 개선하기 위해 42회의 협상 끝에 기존 계획보다 북측으로 340m 이동시켰다.
이는 만남의 광장 환승센터와의 수직 연결을 통해 광역교통의 효율성을 정점에 도달하게 한 성과로, 교산신도시 북측 입주민과 원도심 주민 모두의 이용 편의를 극대화한다.
또한 20년간 멈춰있던 하산곡동 캠프콜번 부지는 올해 2월 우선협상대상자를 선정하며 하남의 미래 산업을 이끌 심장부로 화려하게 부활했다.
2031년 준공 예정인 이곳은 총사업비 약 2800억원이 투입돼 종합쇼핑몰을 비롯해 시민의 삶을 풍요롭게 할 문화·유통시설, 기업 업무시설 등이 정교하게 결합된 대규모 복합도시공간으로 조성될 예정이다.
이를 통해 양질의 청년 일자리를 창출하고 원도심 경제 생태계의 판도를 바꿀 전략적 요충지가 될 전망이다.
- 전통시장, 상권 부활 넘어 ‘문화·소통 거점’ 진화
하남시의 전통시장은 이제 단순한 상거래의 장을 넘어 세대와 문화를 아우르는 복합 소통 공간으로 진화하고 있다.
2023년 1월 신장전통시장에 들어선 4층 규모의 복합 커뮤니티센터는 공유주방, 작은도서관, 문화공간 등 다양한 기능을 갖춰 상인과 시민이 함께 호흡하는 커뮤니티의 장으로 안착했다.
이어 2024년 5월에는 하남수산물전통시장에 수유실과 교육실을 구비한 현대식 고객지원센터가 문을 열었으며, 같은 해 12월에는 석바대상점가에도 고객쉼터와 상담실을 갖춘 센터가 새롭게 들어서며 원도심 상권에 강력한 활기를 불어넣고 있다.
지중화 사업과 악취저감 장치로 쾌적해진 거리에 이러한 현대적 고객 편의 시설들이 더해지며 전통시장은 온라인 소비 확산 속에서도 오프라인 매장만이 가질 수 있는 독보적인 정겨움과 편의성을 동시에 확보하게 됐다.
이러한 변화는 경기침체 속에서도 시장이 지역 문화와 주민 교류의 중심지로 거듭나게 하는 든든한 마중물이 되고 있다.
- ‘요람에서 무덤까지’…원도심 생활인프라 완성
원도심 주민의 일상은 체육, 복지, 의료가 융합된 고품격 인프라를 통해 더욱 풍요로워지고 있다.
2025년 개관한 덕풍스포츠문화센터는 수영장, 체육관, 시니어헬스센터는 물론 장난감도서관과 제2호 공립작은도서관까지 갖춘 생활 밀착형 거점으로 원도심 주민의 삶의 질을 실질적으로 견인하고 있다.
이에 앞서 문을 연 하남시종합복지타운 역시 가족센터와 보훈회관이 공존하며 전 세대를 아우르는 돌봄의 요람 역할을 수행 중이다.
자연과 도심이 조우하는 창우 황톳길과 랜드마크가 된 4.9㎞ 미사한강모랫길 등은 시민들에게 일상의 치유를 선사한다.
무엇보다 33년의 숙원을 해결한 하남시 최초의 종합병원 연세하남병원이 2027년 하반기 준공을 목표로 순항 중이며, 준공 시 11개 필수 진료과를 갖춰 응급 상황 시 원정 진료를 가야 했던 시민들의 불안을 완전히 해소할 예정이다.
여기에 누적 54만명이 참여한 고품격 공연들은 하남을 수도권 대표 문화 도시의 반열에 올렸다.
- 백년대계 교육 혁신…학생 중심 통학·교육 환경 개선
자치교육 경쟁력의 성장은 원도심 발전의 핵심 동력으로 자리잡았다. 원도심의 남한고등학교는 ‘자율형 공립고 2.0’으로 선정돼 올해부터 대학 수준의 심화 커리큘럼과 교장 공모제, 교사 100% 초빙제 등 혁신적인 교육 과정을 본격 운영한다.
남한고에는 5년간 총 15억원(하남시 5억원, 교육부 5억원, 도교육청 5억원)의 예산이 집중 투입돼 지역을 대표하는 명문고 육성에 박차를 가하고 있다.
이러한 개별 학교의 혁신과 더불어 시 전반의 교육 환경이 동반 상승하면서 지역 내 학생들의 대입 성과도 결실을 맺었다.
2026학년도 서울 주요 대학 및 의·약학 계열 합격자 수는 4년 전 대비 약 3배인 387명으로 상승하며 하남시 교육의 저력을 결과로 증명했다.
또한 10년 넘게 건의해 온 하남교육지원청 단독 신설을 가시화해 ‘전국 1호 분리 신설’의 역사를 쓰며 교육 주권을 확보하고 있다.
올해 3월부터 본격 가동된 학생 전용 통학 순환버스는 원거리 통학의 고통을 해소하며 단 한 명의 아이도 소외되지 않는 따뜻하고 세심한 교육 복지를 실현하고 있다.
시 관계자는 “하남 원도심은 이제 과거의 기억에만 머물지 않고 사람이 중심이 되는 글로벌 명품 도시의 미래를 가장 앞장서서 써 내려가고 있다”고 강조했다.
하남=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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하남 원도심, 혁신으로 ‘미래형 명품 도시’ 재탄생
거미줄 전선 사라지고 스마트 거리로 탈바꿈
전철·환승센터 연결로 ‘강남 15분 시대’ 실현
복합개발로 청년 일자리와 경제 활력 강화
교육·문화 인프라로 시민 삶의 질 향상
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