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CJ온스타일, KBO 미디어데이서 10개 구단 굿즈 첫선

입력:2026-03-18 17:13
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CJ온스타일이 26일 KBO 리그 미디어데이서 첫 공개하는 10개 구단 굿즈. CJ온스타일 제공


CJ온스타일은 한국야구위원회(KBO) 10개 구단 협업 굿즈를 공개하고 스포츠 지식재산권(IP) 비즈니스 확장에 나선다.

CJ온스타일은 오는 26일 열리는 ‘2026 신한 SOL KBO리그 미디어데이&팬페스트’에서 10개 구단 굿즈를 최초 공개한다고 18일 밝혔다. 이번 시즌 굿즈는 일상 속 우승 기원을 콘셉트로 직관, 집관, 출근, 여행 등 다양한 상황에서 활용할 수 있는 라이프스타일 아이템으로 기획했다.

야구 배트·가방 모양의 타월 키링과 핸드타월, 유니폼과 야구공을 형상화한 센티드 샤쉐와 스트레스볼, 구단별 캐릭터로 디자인한 피크닉 매트, 방도 스카프, 양우산 등 총 12종이다. 굿즈는 오는 4월 9일부터 CJ온스타일 모바일 앱에서 선 판매된다.

CJ온스타일은 굿즈 공개와 함께 팬 참여형 캠페인 ‘응원즁’도 전개한다. 캠페인 슬로건은 ‘언제 어디서나, 나만의 스타일로 응원즁’이다. 캠페인 키워드 ‘즁’은 KBO를 90도로 돌렸을 때 한글 자음 ‘ㅈ’ ‘ㅠ’ ‘O’와 닮은 모습에서 착안해 만들었다. 시즌 개막과 동시에 오는 28일 오후 1시 모바일 라이브 방송을 시작으로 KBO 팬들과 함께하는 다양한 콘텐츠와 캠페인을 순차적으로 선보인다.

CJ온스타일 관계자는 “1200만 야구 팬덤을 기반으로 굿즈와 캠페인, 모바일 라이브 방송을 유기적으로 연결해 CJ온스타일만의 차별화된 팬덤 커머스 모델을 구축해 나갈 것”이라고 말했다.

이택현 기자 alley@kmib.co.kr

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