역대급 고용률에도 청년은 운다… 전문직은 ‘AI 공포’
지난달 고용률이 역대 최고치를 기록했지만 청년층(15~29세)은 고용·실업 지표 모두 최악의 성적표를 받아들었다. 연구원·변호사 등 ‘고학력 화이트칼라’ 직종 역시 10만명 넘게 줄면서 인공지능(AI)에 따른 일자리 대체 가능성도 부각된다.
국가데이터처가 18일 발표한 ‘2월 고용동향’에 따르면 지난달 만 15세 이상 취업자는 2841만3000명으로 1년 전보다 23만4000명 늘었다. 15~64세 고용률은 0.3% 포인트 상승한 69.2%로 1989년 통계 작성 이래 2월 기준 최고치였다.
그러나 청년 고용은 눈에 띄게 나빠졌다. 청년 고용률은 43.3%로 지난해 같은 달 대비 기준 22개월째 하락세를 이어갔다. 20대 취업자 수는 326만2000명으로 월별 취업자 수를 집계한 1982년 이후 역대 최저를 기록했다. 청년 실업률 역시 7.7%로 2021년 2월(10.1%) 이후 5년 만에 가장 높았다.
빈현준 데이터처 사회통계국장은 고용률과 실업률이 동반 상승한 것에 대해 “경제활동 참가자가 늘며 구직 인구가 실업자로 집계됐다”며 “청년층은 인구 감소 요인도 작용했다”고 설명했다.
산업별로는 전문·과학·기술서비스업이 10만5000명 감소해 산업분류 개편이 이뤄진 2013년 이후 최대 감소 폭을 기록했다. 해당 업종은 연구원, 변호사·회계사, 건축설계사, 엔지니어 등 고학력·전문직 일자리가 포함된 분야로 최근 AI 확산에 따른 일자리 대체 가능성이 거론되는 영역이다. 김태웅 재정경제부 인력정책과장은 “AI가 고용에 미치는 영향은 현 단계에서 단정하기는 어렵다”며 “데이터를 더 축적해 면밀히 분석하겠다”고 말했다.
세종=이누리 기자 nuri@kmib.co.kr
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