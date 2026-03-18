이 대통령, 차지호 의원에 “AI 3강 가는 데 큰 도움”…AI 허브 유치 격려
이재명 대통령이 ‘글로벌 AI 허브’ 유치를 위해 스위스를 찾은 차지호 더불어민주당 의원을 공개적으로 격려했다.
이 대통령은 18일 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 글을 올려 “차지호 의원님 열심히 잘 하고 계십니다. 대한민국이 인공지능 3강으로 가는 데 큰 도움이 될 것”이라며 “김민석 총리님과 역할 분담을 잘 하셔서 글로벌 AI 허브를 꼭 유치하길 바란다”고 밝혔다.
앞서 차 의원은 자신의 엑스에 현재 스위스 제네바를 방문 중이라며 “지금 ‘글로벌 AI 허브’ 유치를 위해 제네바에 와 있다”고 설명했다. 이어 “글로벌 AI 허브는 제가 처음 구상하고 제안해 정부가 공식 추진하기로 한 프로젝트”라며 “이번 서명은 제가 추진해온 AI 구상의 큰 그림이 완성돼 가는 순간”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이재명정부 출범 당시 1호 공약으로 ‘AI 3대 강국’ 도약을 제시한 바 있다. 유엔 전문기구 등의 AI 관련 기능과 부서를 연결하는 글로벌 플랫폼인 ‘글로벌 AI 허브’ 유치는 핵심 과제 중 하나로 꼽힌다. 차 의원은 김 총리와 함께 스위스 제네바를 방문해 지난 17일(현지시간) 6개 유엔(UN) 기구와 글로벌 AI 허브 구축을 위한 협력의향서(LOI) 서명식을 개최했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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