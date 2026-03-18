고려아연, 美 제련소 프로젝트 본격화…최윤범 직속 조직 신설
11조 클락스빌 프로젝트…기술·재무 ‘원팀 체제’ 구축
고려아연이 미국 제련소 건설 프로젝트에 본격 착수했다. 회사는 최근 ‘크루서블 사업부’를 최윤범 회장 직속으로 신설하고 박기원·이승호 사장을 배치하는 등 추진 체계를 정비했다.
약 11조 원 규모의 미국 테네시주 클락스빌 통합 제련소는 고려아연의 글로벌 확장을 상징하는 핵심 사업이다. 박기원 사장은 공정 설계와 건설·운영을 총괄하고, 이승호 사장은 투자 구조 설계와 자금 조달, 수익성 관리를 맡는다.
주요 의사결정은 이제중 부회장과 박기덕·정태웅 사장 등 최고경영진 협의를 통해 이뤄진다. 정무경 사장은 ESG 및 대외 협력, 백순흠 사장은 인사·노무를 담당한다.
업계는 고려아연이 경영진과 기술진이 결합한 ‘원팀 체제’를 기반으로 프로젝트 추진력을 높였다고 평가한다. 다만 MBK파트너스와 영풍의 적대적 M&A는 변수로 지목된다. 핵심 인력 이탈 시 주요 사업 차질 가능성도 제기된다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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