군산 김재준 예비후보 “취임 즉시 ‘비상경제 민생지원금’” 공약
김재준 더불어민주당 군산시장 예비후보가 18일 이스라엘-이란 전쟁 여파에 따른 물가·고금리·고환율 ‘3고(高)’ 위기로부터 시민의 삶을 지키기 위해 ‘비상경제 민생지원금’ 지원 공약을 발표했다.
김 예비후보는 보도자료를 통해 “전날 발표한 RE-Turn 에너지연금이 군산의 미래 먹거리를 위한 중장기적이고 구조적인 대안이라면 민생지원금은 당장 숨넘어가는 골목상권과 서민 경제를 살리기 위한 즉각적인 심폐소생술”이라고 밝혔다.
그는 “군산시민 1인당 10만원을 기본 지급하고, 물가 상승에 취약한 기초생활수급자 및 차상위 계층 약 3만명에게는 15만원을 추가 지급하겠다”며 “자금의 역외 유출을 막기 위해 지원금 전액은 군산사랑상품권으로 지급하고, 3개월 내 사용을 의무화하겠다”고 말했다.
김 예비후보는 재원 마련 방안으로 ‘지방채 발행 전면 재검토’와 ‘강력한 세출 구조조정’을 제안했다. 그는 “현재 군산시가 추진 중인 577억원 규모의 지방채 발행은 미래 세대에게 빚을 떠넘기는 무책임한 행정”이라며 “다른 빚을 지는 대신 보도블록 교체 등 불필요한 전시성 예산을 삭감하면 305억원의 재원을 충분히 마련할 수 있다”고 설명했다. 취임 즉시 전담 태스크포스(TF)를 구성해 온라인 5부제와 현장 창구를 동시 가동하고 지원금을 2~3일 내 지급 완료하겠다는 구상이다.
김 예비후보는 “현재 군산은 자영업자 폐업이 속출하는 경제 재난 상황”이라며 “중앙정부와 강력한 네트워크를 가진 젊고 유능한 일꾼이 무너진 지역 경제를 가장 먼저 살려내겠다”고 강조했다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사