새총으로 쇠구슬 쏴 행인 부상 입힌 50대… “시끄러워서”

공원서 시끄럽게 한다며 범행

20대 이마에 쇠구슬 맞고 경상

날아든 쇠구슬에 깨진 아파트 유리창. 기사와 관련 없음. 연합뉴스

공원에서 시끄럽게 한다는 이유로 새총을 이용, 쇠구슬을 발사해 행인을 다치게 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.



광주 서부경찰서는 최근 광주 서구의 한 어린이공원에서 0.5㎜ 크기 쉬구슬을 새총으로 발사해 20대 남성에게 부상을 입힌 혐의(상해)로 A씨(56)를 긴급체포했다고 18일 밝혔다.



공원 인근에 살던 A씨는 지난 16일 오후 9시50분쯤 20대 남성 B씨가 공원에서 시끄럽게 한다는 이유로 평소 소지하던 새총으로 쇠구슬을 발사한 것으로 드러났다. 쇠구슬을 이마에 맞은 B씨는 경상을 입은 것으로 전해졌다.



경찰은 이날 A씨의 주거지 인근 상가에서 그를 검거됐다.



경찰은 다수의 전과, 범죄 중대성 등을 고려해 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.



광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 공원에서 시끄럽게 한다는 이유로 새총을 이용, 쇠구슬을 발사해 행인을 다치게 한 50대 남성이 경찰에 붙잡혔다.광주 서부경찰서는 최근 광주 서구의 한 어린이공원에서 0.5㎜ 크기 쉬구슬을 새총으로 발사해 20대 남성에게 부상을 입힌 혐의(상해)로 A씨(56)를 긴급체포했다고 18일 밝혔다.공원 인근에 살던 A씨는 지난 16일 오후 9시50분쯤 20대 남성 B씨가 공원에서 시끄럽게 한다는 이유로 평소 소지하던 새총으로 쇠구슬을 발사한 것으로 드러났다. 쇠구슬을 이마에 맞은 B씨는 경상을 입은 것으로 전해졌다.경찰은 이날 A씨의 주거지 인근 상가에서 그를 검거됐다.경찰은 다수의 전과, 범죄 중대성 등을 고려해 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지