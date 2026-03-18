수급비에 풀베기 품삯 모아…93세 어르신의 1000만원 기부[아살세]
강원도 강릉에 거주하는 90대 기초생활수급자 어르신이 본인보다 형편이 더 어려운 이웃을 위해 써 달라며 1000만원을 기부했다.
강릉시는 18일 강릉시 입암동에 거주하는 한매자(93) 어르신이 시청을 찾아 지역 내 취약계층과 보육원 아동을 위해 써 달라며 성금 1000만원을 전달했다고 밝혔다.
해당 성금은 강릉보육원 보호아동 지원을 위한 지정기탁금으로 전달됐다. 시는 해당 성금을 보호가 필요한 아동들의 생활 안정과 복지 향상을 위해 사용할 계획이다.
한매자 어르신은 “TV에서 아프리카 어린이들이 배고픔을 견디기 위해 애벌레를 먹는 장면을 보고 마음이 너무 아팠다”며 “앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔에 작은 힘이나마 보태고 싶다”고 말했다.
동 행정복지센터 관계자는 “혼자 사시는 한매자 어르신이 정부에서 지원되는 기초생활수급비와 과거 풀베기, 잔디 가꾸기 등 각종 근로 사업으로 모은 돈을 이번에 기부한 것으로 알고 있다”며 “기부하는 사람들이 매우 부러웠었다고 말씀하시더라”고 전했다.
김홍규 강릉시장은 “어려운 상황 속에서도 보호아동을 위해 큰 나눔을 실천해 주신 어르신께 깊이 감사드린다”며 “기탁해 주신 성금은 어르신의 따뜻한 마음을 담아 어려운 아동들을 위해 소중하게 사용하겠다”고 밝혔다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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