수급비에 풀베기 품삯 모아…93세 어르신의 1000만원 기부[아살세]

한매자 어르신. 강릉시 제공

동 행정복지센터 관계자는 “혼자 사시는 한매자 어르신이 정부에서 지원되는 기초생활수급비와 과거 풀베기, 잔디 가꾸기 등 각종 근로 사업으로 모은 돈을 이번에 기부한 것으로 알고 있다”며 “기부하는 사람들이 매우 부러웠었다고 말씀하시더라”고 전했다.