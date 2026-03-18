베네수엘라 WBC 우승에 트럼프 “51번째 주 지위!”

UPI연합뉴스

17일(현지시간) 미국 플로리다주 마이애미의 론디포 파크에서 열린 이 경기에서 미국을 3대 2로 꺾으며 대회 첫 우승을 거머쥐었다.

AP통신은 “정치적 함의를 띤 맞대결”이었다고 보도했고,

가디언은 “야구장을 넘어선 의미를 지닌 베네수엘라의 역사적 승리”라고 평가했다.