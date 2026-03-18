‘순천의대’ 공약에…무안 찾은 강기정, 격렬 항의 받아

강 시장 측 서부권 비전 기자회견

목포 지방의원 등 거친 항의 파행

몸싸움도…“정책으로 이해해달라”

더불어민주당 전남광주특별시장 경선에 참여한 강기정 광주시장(오른쪽)이 18일 전남도의회 브리핑룸에서 서부권 비전 공약을 발표하려 했으나 전남권 국립의대 입지 문제로 목포지역 정치인들의 항의를 받고 있다. 연합뉴스

전남 순천에 국립의대를 설립하겠다고 공약한 강기정 광주시장이 서남권 비전을 발표하기 위해 찾은 전남도의회에서 목포지역 정치인과 시민들로부터 격렬한 항의를 받았다.



시장직을 유지하고 전남광주특별시장 민주당 경선에 참여중인 강기정 광주시장은 18일 전남 서부권 공약 발표 기자회견을 위해 전남 무안군 전남도의회를 찾았다.



하지만 최근 강 시장의 순천의대 설립 공약에 반발한 목포지역 지방의원과 예비후보, 주민 등 100여명이 격렬하게 반발하면서 파행이 거듭됐다.



이들은 강 시장에게 전남광주특별시장 후보 사퇴와 순천의대 설립 공약 사과 등을 요구하며, 기자회견을 막아섰다. 이 과정에서 양측간 몸싸움이 벌어지기도 했다.



거친 항의에 예정된 시간보다 20여분 늦게 기자회견장을 찾은 강 시장은 서부권 7대 공약을 발표했으나, 일부 시민들은 “무식하다” “의대는 어떻게 할거냐” 등 고성을 지르며 항의를 이어갔다.



기자회견에 이어진 질의응답에서 강 시장은 “제가 무책임한 건지 많은 사람이 무책임한 것인지 따져봐야 한다”며 “순천에서 했던 발언은 정치인으로서 의대가 어떻게 자리 잡아야 할 것인가 정책 발언으로 이해해달라”고 해명했다.



앞서 지난 16일 강 시장이 전남 동부권 공약으로 ‘순천의대 설립’을 내세우자 수십년간 의대 유치를 추진해온 목포 등 전남 서부지역 정치권과 시민사회가 일제히 반발하고 있어 논란은 당분간 계속될 전망이다.



무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 전남 순천에 국립의대를 설립하겠다고 공약한 강기정 광주시장이 서남권 비전을 발표하기 위해 찾은 전남도의회에서 목포지역 정치인과 시민들로부터 격렬한 항의를 받았다.시장직을 유지하고 전남광주특별시장 민주당 경선에 참여중인 강기정 광주시장은 18일 전남 서부권 공약 발표 기자회견을 위해 전남 무안군 전남도의회를 찾았다.하지만 최근 강 시장의 순천의대 설립 공약에 반발한 목포지역 지방의원과 예비후보, 주민 등 100여명이 격렬하게 반발하면서 파행이 거듭됐다.이들은 강 시장에게 전남광주특별시장 후보 사퇴와 순천의대 설립 공약 사과 등을 요구하며, 기자회견을 막아섰다. 이 과정에서 양측간 몸싸움이 벌어지기도 했다.거친 항의에 예정된 시간보다 20여분 늦게 기자회견장을 찾은 강 시장은 서부권 7대 공약을 발표했으나, 일부 시민들은 “무식하다” “의대는 어떻게 할거냐” 등 고성을 지르며 항의를 이어갔다.기자회견에 이어진 질의응답에서 강 시장은 “제가 무책임한 건지 많은 사람이 무책임한 것인지 따져봐야 한다”며 “순천에서 했던 발언은 정치인으로서 의대가 어떻게 자리 잡아야 할 것인가 정책 발언으로 이해해달라”고 해명했다.앞서 지난 16일 강 시장이 전남 동부권 공약으로 ‘순천의대 설립’을 내세우자 수십년간 의대 유치를 추진해온 목포 등 전남 서부지역 정치권과 시민사회가 일제히 반발하고 있어 논란은 당분간 계속될 전망이다.무안=이은창 기자 eun5261@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지