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“면접 없이 신규 간호사 뽑고 보니 67%가 외지 출신”

입력:2026-03-18 16:17
수정:2026-03-18 21:16
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경북 안동병원, 올해 입사한 신규 간호사 98명 입사식 거친 뒤 근무

18일 안동병원 13층 컨벤션홀에서 열린 ‘2026년도 신규 간호사 입사식’에서 간호사들이 단체사진을 촬영하고 있다. 안동병원 제공


경북 안동의료재단 안동병원은 18일 병원 13층 컨벤션홀에서 ‘2026년도 신규간호사 입사식’을 개최했다.

올해 입사한 신규간호사 98명은 지난 2일부터 약 2주간 의료인으로서 필요한 조직문화 이해를 비롯해 투약 및 기본간호, 환자경험 등 직무교육을 이수했으며 병동 인턴 근무를 통해 임상 현장 적응과 부서별 업무를 경험하는 과정을 거쳤다.

안동병원은 우수 의료 인력 확보와 타 지역 출신 임직원의 안정적인 정착을 위해 정주 여건 개선에 힘쓰고 있다. 안동 관내 아파트 66채를 비롯해 리모델링을 마친 통증센터(안동요양병원 분원), 용상안동병원, 전문요양센터 등에 마련된 교육관(직원 숙소)에 1인 1실 입주 환경을 제공한다.

의료서비스 질 향상과 진료 환경 개선을 위해 차세대 병원정보시스템을 구축하는 등 스마트 의료환경 조성에도 투자하고 있다. 이를 통해 의료진의 업무 효율성을 높이고 환자 중심의 안전하고 체계적인 의료서비스 제공에 기여하고 있다.

또 신규간호사의 근무 독립성과 역량 강화를 위한 팀 간호와 태움 없는 문화를 위해 퇴근 인사가 없는 정시 출·퇴근 시스템을 시행하는 등 선진적인 조직문화 조성에도 앞장서고 있다.

올해 신규간호사 중 안동 주소지는 32명(33%), 타 지역 출신은 66명(67%)으로 집계됐다. 병원은 타 지역 청년 인력 유입이 지역 내 거주와 소비를 동반한 실질적인 소비층 형성과 인구 증가로 이어져 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.

병원 측은 정주 여건 개선을 통한 안정적인 지역 정착 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.

약 2000여명의 임직원이 근무 중인 안동의료재단은 매월 평균 약 110억원 규모의 인건비를 집행하고 있으며 신규간호사 리프레시 특별휴가제, 전문간호사 양성, 삼성 블루베리몰, 아스텍 서비스(임직원 자녀 보호 서비스), 직장보육시설 등 다양한 복지 제도를 지원하고 있다.

안동병원 강신홍 이사장은 “의료계 최초로 도입된 ‘면접 없는 채용’을 통해 선발된 인재인 만큼, 책임감과 전문성을 갖춘 의료인으로 성장해 지역민에게 신뢰받는 의료서비스를 제공해주길 바란다”고 말했다.

안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr

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