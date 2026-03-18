“면접 없이 신규 간호사 뽑고 보니 67%가 외지 출신”
경북 안동병원, 올해 입사한 신규 간호사 98명 입사식 거친 뒤 근무
경북 안동의료재단 안동병원은 18일 병원 13층 컨벤션홀에서 ‘2026년도 신규간호사 입사식’을 개최했다.
올해 입사한 신규간호사 98명은 지난 2일부터 약 2주간 의료인으로서 필요한 조직문화 이해를 비롯해 투약 및 기본간호, 환자경험 등 직무교육을 이수했으며 병동 인턴 근무를 통해 임상 현장 적응과 부서별 업무를 경험하는 과정을 거쳤다.
안동병원은 우수 의료 인력 확보와 타 지역 출신 임직원의 안정적인 정착을 위해 정주 여건 개선에 힘쓰고 있다. 안동 관내 아파트 66채를 비롯해 리모델링을 마친 통증센터(안동요양병원 분원), 용상안동병원, 전문요양센터 등에 마련된 교육관(직원 숙소)에 1인 1실 입주 환경을 제공한다.
의료서비스 질 향상과 진료 환경 개선을 위해 차세대 병원정보시스템을 구축하는 등 스마트 의료환경 조성에도 투자하고 있다. 이를 통해 의료진의 업무 효율성을 높이고 환자 중심의 안전하고 체계적인 의료서비스 제공에 기여하고 있다.
또 신규간호사의 근무 독립성과 역량 강화를 위한 팀 간호와 태움 없는 문화를 위해 퇴근 인사가 없는 정시 출·퇴근 시스템을 시행하는 등 선진적인 조직문화 조성에도 앞장서고 있다.
올해 신규간호사 중 안동 주소지는 32명(33%), 타 지역 출신은 66명(67%)으로 집계됐다. 병원은 타 지역 청년 인력 유입이 지역 내 거주와 소비를 동반한 실질적인 소비층 형성과 인구 증가로 이어져 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.
병원 측은 정주 여건 개선을 통한 안정적인 지역 정착 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.
약 2000여명의 임직원이 근무 중인 안동의료재단은 매월 평균 약 110억원 규모의 인건비를 집행하고 있으며 신규간호사 리프레시 특별휴가제, 전문간호사 양성, 삼성 블루베리몰, 아스텍 서비스(임직원 자녀 보호 서비스), 직장보육시설 등 다양한 복지 제도를 지원하고 있다.
안동병원 강신홍 이사장은 “의료계 최초로 도입된 ‘면접 없는 채용’을 통해 선발된 인재인 만큼, 책임감과 전문성을 갖춘 의료인으로 성장해 지역민에게 신뢰받는 의료서비스를 제공해주길 바란다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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