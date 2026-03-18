한국외대-LG CNS, AI 인재 양성 산학협력 MOU 체결
AI 중심대학 사업 연계…교육·연구 협력 강화
한국외국어대학교는 지난 17일 서울캠퍼스에서 LG CNS와 AI 인재 양성 및 산학협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약은 한국외대의 다국어·지역학 역량과 LG CNS의 AI 전환(AX) 기술력을 결합해 글로벌 AI 전문 인재를 공동 양성하기 위해 추진됐다.
양 기관은 계약학과 추진 등 인적교류, AI 중심대학 사업 협, AX·DX 분야 공동연구 등을 추진할 계획이다.
특히 LG CNS의 실무 경험을 교육과정에 반영하고, 해외 프로젝트 참여 기회를 확대해 실무형 글로벌 인재 양성 체계를 구축한다는 방침이다.
강기훈 총장은 “양 기관의 협력을 통해 글로벌 AI 인재 양성의 새로운 모델을 만들 것”이라고 밝혔으며, 현신균 사장은 “AI 기술 발전과 인재 양성에 의미 있는 성과를 기대한다”고 말했다.
이동희 기획위원 leedh@kmib.co.kr
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