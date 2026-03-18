전국 최초 ‘조달청 직행’ 길 열렸다…전북, 스타트업 판로 뚫었다
공공실증→조달 연계 구조 구축
스타트업 제품 공공시장 진입 통로 확보
전북특별자치도가 전국 지자체 최초로 조달청 ‘혁신제품 지역 스카우터’ 추천 관리기관으로 지정됐다. 공공실증을 거친 지역 스타트업의 공공조달 시장 진입 경로가 열렸다.
전북도는 18일 김종훈 경제부지사와 백승보 조달청장이 참석해 ‘지역 창업·벤처기업 판로 지원 및 혁신조달 성과 확산을 위한 업무협약’을 체결했다고 밝혔다.
혁신제품 스카우터는 유망 기술과 제품을 발굴해 조달청에 추천하는 제도다. 그동안 민간 전문가 중심으로 운영됐으나 이번 협약을 통해 지자체가 직접 추천 주체로 참여하게 됐다.
이에 따라 전북도는 공공실증을 통해 검증된 제품을 조달청에 추천하게 된다. 추천 제품은 혁신제품 지정 심사에서 가점을 받고 절차가 간소화되는 혜택을 받는다.
전북도는 도청과 의료원 등 공공 인프라를 테스트베드로 개방해 ‘스케일업 공공실증 지원사업’을 추진해 왔다. 실증 이후 판로 확보에 어려움을 겪던 기업을 공공조달로 연결하는 기반을 마련했다는 평가를 받는다.
도는 유니콘 1개, 상장사 10개, 팁스 기업 100개를 육성하는 ‘1:10:100 프로젝트’를 추진 중이다. 지난해 사이클엑스와 티알 등 17개 기업이 실증을 완료했으며, 올해는 조달청과 협력을 통해 판로 확대를 지원할 계획이다.
김종훈 전북도 경제부지사는 “지역 스카우터 지정은 전북의 실증 인프라와 조달청 제도가 결합된 결과”라며 “스타트업의 공공판로 진입을 적극 지원하겠다”고 말했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
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