경북도내 임산부들…“어촌마을로 태교여행 오세요”
어촌계 및 내수면 어업계 법정리 위치한 숙박시설 이용하면 여행 경비 지원
경북도가 저출생 문제를 해결하고 어촌지역 활성화를 위해 도내 임산부를 대상으로 ‘임신부 어촌마을 태교여행’을 실시한다고 18일 밝혔다.
이 사업은 경북도에 거주하는 임신부를 대상으로 지역 내 어촌계 및 내수면 어업계 법정리에 위치한 숙박시설을 이용해 여행하는 경우, 숙박비(최대 20만원 이내 실비 지원)와 교통비(10만원 상당 농촌사랑상품권)를 지원하는 사업으로 ‘저출생과 전쟁 과제’의 하나다.
어촌마을 태교여행을 희망하는 임산부는 23일부터 4월 2일까지 경상북도 어촌특화지원센터 홈페이지에서 신청 가능하며 대상자 선정은 4월 8일 경북 어촌특화지원센터 홈페이지 게시 및 대상자에게 개별 통보할 예정이다.
이번 모집에서는 도내 인구감소지역 거주자를 우선적으로 선정할 계획이다.
태교여행은 단순한 여행이 아닌 태아를 향한 사랑과 환영의 의미로 부모가 되기 위해 서로 격려하고 준비하는 과정으로 최근 하나의 출산 문화로 자리 잡고 있다.
이에 경북도는 건전한 출산문화를 조성해 저출생을 극복하고 어촌 지역의 활력을 불어넣고자 해당 사업을 적극 추진 중이며 지난해에 이어 올해도 많은 임신부들의 호응을 얻고 있다.
문성준 경북도 해양수산국장은 “도내 예비맘들이 아기와 함께 어촌마을로 여행 와서 소중하고 뜻깊은 여행을 하시기 바라며 모든 임신부들의 건강한 출산을 기원한다”고 말했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
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