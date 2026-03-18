20년 만에 2편 나오는 ‘악마는 프라다…’ 등 속편 제작 러시
스크린마다 익숙한 얼굴들이 다시 모인다. 20년 만에 속편을 내놓는 ‘악마는 프라다를 입는다’와 ‘세 얼간이’, 개봉 1년 만에 속편 제작을 확정한 ‘F1 더 무비’까지. 불확실성이 커진 극장가에서 흥행성과 인지도를 입증한 작품들의 귀환이 안정적인 선택지로 떠오르고 있다.
가장 주목받는 작품은 다음 달 29일 개봉하는 ‘악마는 프라다를 입는다’(2006)의 후속편이다. 데이비드 프랭클 감독과 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등 전작의 주요 배우들이 다시 뭉쳤다. 원작의 상징적인 캐릭터와 서사를 그대로 이어간다는 점에서 흥행 기대감이 높다.
전편은 패션 업계의 치열한 현실 속에서 사회 초년생 앤디의 성장을 그려 전 세계 3억2600만 달러 이상의 흥행 수익을 거뒀고, 한국에서도 137만 관객을 동원했다. 지난 15일(현지시간) 열린 제98회 아카데미 시상식에선 영화 속 악마 같은 편집장의 실제 모델인 안나 윈투어 전 보그 편집장과 앤 해서웨이가 함께 시상자로 등장해 화제를 모았다.
다음 달 29일 개봉하는 ‘슈퍼마리오 갤럭시’는 게임 지식재산권(IP) 확장의 대표 사례다. 2023년에 나온 전편 ‘슈퍼마리오 브라더스’가 약 13억 달러의 글로벌 흥행을 거둔 바 있다. 이번 속편도 가족 단위 관객과 오랜 게임 팬들의 관심을 끌 것으로 보인다.
속편 제작은 장르와 지역을 가리지 않는다. 2009년 개봉해 전 세계적으로 흥행한 발리우드의 전설 ‘세 얼간이’도 속편 프로젝트에 돌입했다. ‘세 얼간이’는 개봉 당시 인도 영화 최초로 월드 박스오피스 6000만 달러를 돌파한 작품이다. 주입식 교육의 현실을 유쾌하게 비튼 서사로 한국에서도 많은 사랑을 받았다.
라지쿠마르 히라니 감독이 그대로 메가폰을 잡은 속편의 가제는 ‘네 얼간이(4 Idiots)’로 알려졌다. 네 번째 주인공이 추가되며 확장된 스토리를 전할 예정이다.
지난해 한국에서만 521만 관객을 동원한 ‘F1 더 무비’도 속편 제작이 확정됐다. 현재 각본 작업을 마무리 중인 것으로 전해졌다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
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