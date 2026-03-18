산불 피해지 첫 ‘산림 경영 특구’…의성군 점곡면 지정

단순한 산림 복구에서 것에서 벗어나 소득 창출과 지역 경제 활성화 기회로 활용

경북도가 ‘제1호 산림경영 특구’로 지정·고시한 의성군 점곡면 동변리 일원. 경북도 제공



경북도는 의성군 점곡면 동변리 일원을 ‘제1호 산림경영 특구’로 지정·고시했다고 18일 밝혔다.



산림경영 특구는 대형 산불 피해 산림을 단순히 복구하는 것에서 벗어나 소득 창출과 지역경제 활성화 기회로 활용하기 위해 산불 특별법에 반영됐다.



피해지역 산림을 체계적으로 경영해 산주 소득을 높이고 지속 가능한 산림경영 기반을 구축하는 것을 목표로 한다.



도는 대형 산불 피해 5개 시군 및 피해 주민들과 특구 지정에 대해 지속해 협의해 왔으며 참여 산주 동의가 먼저 완료된 의성군 점곡면을 제1호 특구로 지정했다.



해당 특구는 총면적 425㏊ 규모로 51필지의 산지가 편입됐으며 사업 시행은 의성군산림조합이 담당한다.



대상지 일대는 약 15㎞의 임도가 구축돼 있어 산림사업 추진에 유리한 여건을 갖췄다.



특구는 지역 여건에 맞는 소득 수종 조림 사업을 비롯해 산림경영 시설·장비, 산림사업, 임산물 가공·유통·판매 등 산림경영 전반에 대한 지원을 받을 수 있다.



특구를 희망하는 생산자단체, 지역단위 협업 경영조직 등은 시장·군수에게 지정을 신청할 수 있다. 최소 300㏊ 이상의 면적에 면적의 50% 이상은 산림 소유자 동의가 확보돼야 한다.



도는 산림경영 특구가 처음 도입된 제도인 만큼 특구 지정·운영에 필요한 사항을 종합적으로 지원해 산불 피해지역에 특구를 단계적으로 확대해나갈 계획이다.



이철우 경북도지사는 “특구가 원활하게 추진되도록 필요한 행정 지원을 하고 산불 피해지역 산주와 임업인의 참여를 통해 제도가 정착될 수 있게 하겠다”고 말했다.



안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 경북도는 의성군 점곡면 동변리 일원을 ‘제1호 산림경영 특구’로 지정·고시했다고 18일 밝혔다.산림경영 특구는 대형 산불 피해 산림을 단순히 복구하는 것에서 벗어나 소득 창출과 지역경제 활성화 기회로 활용하기 위해 산불 특별법에 반영됐다.피해지역 산림을 체계적으로 경영해 산주 소득을 높이고 지속 가능한 산림경영 기반을 구축하는 것을 목표로 한다.도는 대형 산불 피해 5개 시군 및 피해 주민들과 특구 지정에 대해 지속해 협의해 왔으며 참여 산주 동의가 먼저 완료된 의성군 점곡면을 제1호 특구로 지정했다.해당 특구는 총면적 425㏊ 규모로 51필지의 산지가 편입됐으며 사업 시행은 의성군산림조합이 담당한다.대상지 일대는 약 15㎞의 임도가 구축돼 있어 산림사업 추진에 유리한 여건을 갖췄다.특구는 지역 여건에 맞는 소득 수종 조림 사업을 비롯해 산림경영 시설·장비, 산림사업, 임산물 가공·유통·판매 등 산림경영 전반에 대한 지원을 받을 수 있다.특구를 희망하는 생산자단체, 지역단위 협업 경영조직 등은 시장·군수에게 지정을 신청할 수 있다. 최소 300㏊ 이상의 면적에 면적의 50% 이상은 산림 소유자 동의가 확보돼야 한다.도는 산림경영 특구가 처음 도입된 제도인 만큼 특구 지정·운영에 필요한 사항을 종합적으로 지원해 산불 피해지역에 특구를 단계적으로 확대해나갈 계획이다.이철우 경북도지사는 “특구가 원활하게 추진되도록 필요한 행정 지원을 하고 산불 피해지역 산주와 임업인의 참여를 통해 제도가 정착될 수 있게 하겠다”고 말했다.안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지