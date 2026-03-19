AI 판사 “추천 형량: 징역 5년”… 인간 판사의 선택은

이 기사는 법조인 10명을 인터뷰한 내용을 바탕으로 지금으로부터 10년 뒤인 2036년 법조계의 모습을 소설로 재구성한 내용을 담고 있습니다. 실제 인터뷰한 내용은 하단의 기사를 통해 확인할 수 있습니다.

[인터뷰] ‘AI 판사’ 둘러싼 예고된 논쟁… “사법 신뢰 높여야 인간 판사 정당성 확보”



법조인은 인공지능(AI) 시대 생산성이 높아질 직업으로 꼽힌다. AI의 활용으로 업무의 형태가 변화할 수는 있겠지만 적절하게 활용하면 시너지를 낼 수 있다는 것이다. 국민일보가 인터뷰한 법조인 10명은 AI가 법조문 해석을 하고, 사람이 판단하는 방향으로의 미래를 예상했다. 다만 여론 요구가 많은 ‘AI 판사’ 전면 도입 가능성은 낮게 봤다.

