美 연방대법원장, 트럼프 겨냥 “임명권자 뜻 이어간다는 생각 터무니없어”

로버츠 대법원장, 트럼프 겨냥 비판

상호관세 판결 비판에 사법부 독립성 강조

“사법부 비판 유익…다만 사실 근거해야”

트럼프 1기 때도 공개적으로 맞서

존 로버츠 미국 연방대법원장. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 정책에 대해 위법 판결을 내린 존 로버츠 연방대법원장이 사법부의 독립성을 강조하며 “대법관들이 임명자의 견해를 이어간다는 것은 터무니없는 생각”이라고 비판했다. 트럼프 대통령을 직접 언급하지는 않았지만 최근까지도 상호관세 판결을 비난해 온 트럼프 대통령을 겨냥한 발언으로 풀이된다.



17일(현지시간) 정치 전문 매체 폴리티코에 따르면 로버츠 대법원장은 이날 텍사스주 휴스턴의 라이스대 베이커 공공정책연구소에서 열린 좌담회에서 “특정 개인을 향한 적대적 공격은 위험하며 반드시 멈춰야 한다”며 이같이 말했다. 그러면서 “우리가 하는 일의 상당수는 본질적으로 논쟁적일 수밖에 없다”면서도 “건강한 비판도 있지만 그렇지 않은 것도 있다. 비판은 사실에 근거해야 한다”고 강조했다.



이어 “대법원과 판사들에 대한 비판은 종종 유익할 수 있고 대법관들도 오류를 범할 수 있다”면서도 “허위이거나 선동적인 주장들은 위협과 폭력을 초래할 수 있다”고 덧붙였다.



앞서 지난달 20일 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 정책이 위법하다고 판단하자 트럼프 대통령은 “어처구니없고 멍청한 판결”이라며 원색적으로 비난했다. 지난 15일에도 트루스소셜에 “우리나라는 연방대법원에 의해 유린당했다”며 “대법원은 이제 불공정한 정치 조직에 지나지 않게 됐다”고 적었다.



트럼프 대통령이 자신이 임명한 대법관들이 충성을 보이지 않는다며 반복적으로 비판해 온 것에 대해서도 로버츠 대법원장은 “20년 전 조지 W 부시 대통령이 나를 임명했다”며 “내가 어떤 식으로든 그의 입장을 대변하고 있다는 생각은 말이 되지 않는다”고 일축했다. 그는 “대통령이 직접 임명한 인사라도 나중에 어떤 판단을 내렸을 때 대통령이 놀라는 일은 역사적으로 흔하게 있어왔다”고 강조했다.



로버츠 대법원장은 2005년 9월 제17대 대법원장으로 취임했다. 50세의 젊은 나이에 연방 최고 사법기관 수장으로 지명된 것은 그의 보수 성향과 신념을 부시 대통령이 높이 평가했기 때문이라는 분석이 많았다.



이날 로버츠 대법원장은 사법부 독립의 중요성을 거듭 역설했다. 조지 워싱턴 초대 대통령이 영국과 프랑스 간 전쟁 도중 존 제이 초대 대법원장을 불러 중립법 위반 여부를 묻자 제이 대법원장이 “대답하지 않겠다. 왜냐하면 나는 당신의 법무부 장관도, 변호사도 아니며 또 다른 정부(사법부)의 수장이기 때문”이라고 답했다는 일화를 소개했다. 이는 연방법원이나 대법원이 트럼프 행정부에 불리한 결정을 내릴 때 판결 전에 유리한 결과가 나오도록 압박해 온 트럼프 행정부를 우회적으로 비판한 것으로 보인다.



로버츠 대법원장이 트럼프 대통령에 공개적으로 맞선 것은 이번이 처음이 아니다. 2018년 트럼프 1기 행정부 당시 존 티거 샌프란시스코 연방법원 판사가 이민 정책에 반하는 판결을 내리자 트럼프 대통령이 ‘오바마 판사’라고 비판한 것에 대해 로버츠 대법원장은 성명을 내고 반박했다.



그는 “우리에게는 ‘오바마 판사’도 ‘트럼프 판사’도 ‘부시 판사’나 ‘클린턴 판사’도 없다”며 “사법부 앞에 선 모든 이를 공평하게 대하기 위해 최선을 다하는 헌신적 판사들의 집단이 있을 뿐”이라고 강조했다. 이날도 “(9명의 대법관 가운데) 5명만 설득하면 세계에서 가장 강력한 미국 행정부도 물러나게 할 수 있다”며 법치주의의 가치를 강조했다.



로버츠 대법원장은 트럼프 대통령을 직접 거론하지는 않았다. 그러나 상호관세 판결 이후 처음으로 연방대법원장이 공개적으로 비판적 발언을 내놓은 것은 지속적으로 대법원을 공격해 온 데 대한 대응으로 풀이된다.



로버츠 대법원장의 발언에 대해 백악관은 폴리티코에 “대중은 항상 트럼프 대통령이 자신의 생각을 자유롭게 말하고 견해를 공유하는 능력을 높이 평가한다”며 “대통령은 미국 국민이 좋아하는 그 특유의 솔직함으로 계속해서 발언할 것”이라는 입장을 내놨다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 도널드 트럼프 미국 대통령의 상호관세 정책에 대해 위법 판결을 내린 존 로버츠 연방대법원장이 사법부의 독립성을 강조하며 “대법관들이 임명자의 견해를 이어간다는 것은 터무니없는 생각”이라고 비판했다. 트럼프 대통령을 직접 언급하지는 않았지만 최근까지도 상호관세 판결을 비난해 온 트럼프 대통령을 겨냥한 발언으로 풀이된다.17일(현지시간) 정치 전문 매체 폴리티코에 따르면 로버츠 대법원장은 이날 텍사스주 휴스턴의 라이스대 베이커 공공정책연구소에서 열린 좌담회에서 “특정 개인을 향한 적대적 공격은 위험하며 반드시 멈춰야 한다”며 이같이 말했다. 그러면서 “우리가 하는 일의 상당수는 본질적으로 논쟁적일 수밖에 없다”면서도 “건강한 비판도 있지만 그렇지 않은 것도 있다. 비판은 사실에 근거해야 한다”고 강조했다.이어 “대법원과 판사들에 대한 비판은 종종 유익할 수 있고 대법관들도 오류를 범할 수 있다”면서도 “허위이거나 선동적인 주장들은 위협과 폭력을 초래할 수 있다”고 덧붙였다.앞서 지난달 20일 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)에 근거한 상호관세 정책이 위법하다고 판단하자 트럼프 대통령은 “어처구니없고 멍청한 판결”이라며 원색적으로 비난했다. 지난 15일에도 트루스소셜에 “우리나라는 연방대법원에 의해 유린당했다”며 “대법원은 이제 불공정한 정치 조직에 지나지 않게 됐다”고 적었다.트럼프 대통령이 자신이 임명한 대법관들이 충성을 보이지 않는다며 반복적으로 비판해 온 것에 대해서도 로버츠 대법원장은 “20년 전 조지 W 부시 대통령이 나를 임명했다”며 “내가 어떤 식으로든 그의 입장을 대변하고 있다는 생각은 말이 되지 않는다”고 일축했다. 그는 “대통령이 직접 임명한 인사라도 나중에 어떤 판단을 내렸을 때 대통령이 놀라는 일은 역사적으로 흔하게 있어왔다”고 강조했다.로버츠 대법원장은 2005년 9월 제17대 대법원장으로 취임했다. 50세의 젊은 나이에 연방 최고 사법기관 수장으로 지명된 것은 그의 보수 성향과 신념을 부시 대통령이 높이 평가했기 때문이라는 분석이 많았다.이날 로버츠 대법원장은 사법부 독립의 중요성을 거듭 역설했다. 조지 워싱턴 초대 대통령이 영국과 프랑스 간 전쟁 도중 존 제이 초대 대법원장을 불러 중립법 위반 여부를 묻자 제이 대법원장이 “대답하지 않겠다. 왜냐하면 나는 당신의 법무부 장관도, 변호사도 아니며 또 다른 정부(사법부)의 수장이기 때문”이라고 답했다는 일화를 소개했다. 이는 연방법원이나 대법원이 트럼프 행정부에 불리한 결정을 내릴 때 판결 전에 유리한 결과가 나오도록 압박해 온 트럼프 행정부를 우회적으로 비판한 것으로 보인다.로버츠 대법원장이 트럼프 대통령에 공개적으로 맞선 것은 이번이 처음이 아니다. 2018년 트럼프 1기 행정부 당시 존 티거 샌프란시스코 연방법원 판사가 이민 정책에 반하는 판결을 내리자 트럼프 대통령이 ‘오바마 판사’라고 비판한 것에 대해 로버츠 대법원장은 성명을 내고 반박했다.그는 “우리에게는 ‘오바마 판사’도 ‘트럼프 판사’도 ‘부시 판사’나 ‘클린턴 판사’도 없다”며 “사법부 앞에 선 모든 이를 공평하게 대하기 위해 최선을 다하는 헌신적 판사들의 집단이 있을 뿐”이라고 강조했다. 이날도 “(9명의 대법관 가운데) 5명만 설득하면 세계에서 가장 강력한 미국 행정부도 물러나게 할 수 있다”며 법치주의의 가치를 강조했다.로버츠 대법원장은 트럼프 대통령을 직접 거론하지는 않았다. 그러나 상호관세 판결 이후 처음으로 연방대법원장이 공개적으로 비판적 발언을 내놓은 것은 지속적으로 대법원을 공격해 온 데 대한 대응으로 풀이된다.로버츠 대법원장의 발언에 대해 백악관은 폴리티코에 “대중은 항상 트럼프 대통령이 자신의 생각을 자유롭게 말하고 견해를 공유하는 능력을 높이 평가한다”며 “대통령은 미국 국민이 좋아하는 그 특유의 솔직함으로 계속해서 발언할 것”이라는 입장을 내놨다.이가현 기자 hyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지