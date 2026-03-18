연천군, 생활SOC 확충 본격화…283억 규모 복합시설 추진
경기도 ‘생활쏙(SOC) 환원사업’ 공모 선정
경기 연천군이 경기도 ‘생활쏙(SOC) 환원사업’ 공모에 선정돼 대규모 생활밀착형 복합시설 조성에 나선다.
연천군은 경기도가 추진하는 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 대상지로 최종 선정됐다고 18일 밝혔다.
이번 사업은 공공개발 이익을 도민에게 환원해 생활 기반시설을 확충하고 지역 균형발전을 도모하기 위한 정책으로, 연천군은 도민환원기금 160억원을 포함해 총 283억원 규모의 사업을 추진하게 된다.
군은 접경지역이자 인구 감소 지역이라는 특수한 여건 속에서도 사업 필요성과 준비성에서 높은 평가를 받은 것으로 전해졌다.
특히 범군민 추진위원회 구성, 주민설명회, 의견 수렴 절차를 거치고 군의회가 선정 촉구 결의안을 채택하는 등 주민·의회·행정이 함께 참여한 협력 체계를 구축한 점이 긍정적으로 작용했다.
사업은 장애인 복지시설과 평생교육시설을 결합한 복합형 생활SOC 시설을 조성하는 것으로, 에듀헬스케어센터 인근 부지에 들어설 예정이다.
해당 시설은 체육·돌봄·문화 기능을 갖춘 기존 인프라와 청년시설인 전곡 컬처스테이션과 연계해 전 세대가 이용할 수 있는 지역 거점 공간으로 활용된다.
이 시설은 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 통합 공간으로 조성돼 지역사회 통합을 촉진하고, 교육과 복지 서비스 접근 격차를 줄이는 포용적 기능을 수행할 것으로 기대된다.
김덕현 군수는 “연천은 접경지역이라는 이유로 오랜 기간 각종 규제와 개발 제한 속에서 특별한 희생을 감내해 온 지역으로 도민 환원 기금의 취지가 가장 분명하게 실현될 수 있는 곳이 연천”이라며 “정주 환경을 개선해 연천군이 더 살기 좋은 도시로 성장할 수 있도록 사업 추진에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
연천=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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