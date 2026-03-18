세 살배기 딸 학대 숨지게 한 30대 친모 긴급체포

6년 전 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 친모가 경찰에 긴급체포됐다. 당시 연인관계 친모를 도와 시신 유기를 도운 30대 남성도 경찰에 붙잡혔다.

경기

지난해에도 입학을 미뤘다.

마침내 올해

C양이 살아있는 척 입학 신청을 했고 지난 1월 해당 학교에서 진행된 예비소집일에는 B씨의 조카를 자신의 딸인 척 데려갔다.

범행을 숨기기 위해 B씨의 조카를 자신의 딸인 것처럼 꾸며 학교에 데려가는 대담성을 보인 것이다.

C

A씨에 대한 혐의를 아동학대 치사로 변경했다.

또 범인도피 혐의로 체포했던 B씨에 대해서도 시신유기 혐의를 적용했다.

경찰은 안산시 단원구 와동의 야산에서

추정되는 사체를 발견해 발굴 중이다.