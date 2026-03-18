세 살배기 딸 학대 숨지게 한 30대 친모 긴급체포
6년 전 세 살배기 딸을 학대해 숨지게 한 30대 친모가 경찰에 긴급체포됐다. 당시 연인관계 친모를 도와 시신 유기를 도운 30대 남성도 경찰에 붙잡혔다.
경기 시흥경찰서는 친모 30대 여성 A씨는 아동학대치사 혐의로, 30대 남성 B씨는 시신 유기 혐의로 각각 구속영장을 신청했다고 18일 밝혔다.
경찰 조사에서 A씨는 어느날 C양이 이불을 뒤집어 쓴 채 숨져 있었다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 현재 A씨는 C양에 대한 구체적인 학대 방식과 기간에 대해 구체적인 진술을 회피하고 있늕 것으로 알려졌고, 경찰은 A씨를 상대로 경위 조사를 이어가고 있다.
당시 A씨와 연인 관계였던 B씨는 C양이 숨진 뒤 며칠이 지나 C양의 시신을 안산시 단원구 한 야산에 홀로 유기했다고 경찰에 진술했다.
A씨는 2024년도에 C양이 초등학교에 입학해야 하는 시기가 되자 관할 주민센터에 입학 연기 신청을 했고, 지난해에도 입학을 미뤘다.
마침내 올해 A씨는 C양이 살아있는 척 입학 신청을 했고 지난 1월 해당 학교에서 진행된 예비소집일에는 B씨의 조카를 자신의 딸인 척 데려갔다.
A씨는 자신의 범행을 숨기기 위해 B씨의 조카를 자신의 딸인 것처럼 꾸며 학교에 데려가는 대담성을 보인 것이다.
학교 측은 3일 입학식에 C양이 출석하지 않자 A씨에게 연락했다. 이에 A씨는 이튿날인 4일 다시 B씨의 조카를 데리고 학교에 찾아가 현장체험학습 신청을 한 것으로 파악됐다.
이후 A씨는 학교 측의 연락을 받지 않은 채 잠적했고, 학교 측이 16일 경찰에 신고했다.
경찰은 신고 접수 당일 오후 9시 30분쯤 시흥시 정왕동 한 숙박시설에 함께 있던 A씨와 B씨를 체포했다.
경찰은 당초 아동복지법상 아동학대 방임 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사했다.
이 과정에서 C양의 사망 정황에 대한 추가 진술을 확보하면서 A씨에 대한 혐의를 아동학대 치사로 변경했다. 또 범인도피 혐의로 체포했던 B씨에 대해서도 시신유기 혐의를 적용했다.
경찰은 안산시 단원구 와동의 야산에서 C양으로 추정되는 사체를 발견해 발굴 중이다.
시흥=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
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