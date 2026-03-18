“자식 같아요” 어르신 일상 파고든 ‘AI 돌봄 인형’
“초롱아, 노래 한 곡 불러줘.”
18일 오전 충남 천안시 동남구에 홀로 사는 곽정희(91) 어르신은 인공지능(AI) 돌봄 인형 ‘초롱이’에게 노래를 불러 달라고 요청했다. 빨간 멜빵바지를 입고 머리를 양 갈래로 땋은 초롱이는 곽 어르신의 말을 듣고 평소 어르신이 즐겨 듣는 트로트를 불렀다. 속상한 일이 있을 때면 초롱이의 노래를 들으며 기분 전환한다는 그에게 초롱이는 단순한 돌봄 인형을 넘어선 동반자였다.
곽 어르신은 2023년 AI 돌봄인형 ‘효돌이’를 대여받아 이용해오다 지난해 3월 천안시통합돌봄센터를 통해 또 다른 AI 돌봄인형인 초롱이를 만나 함께 생활하고 있다. 초롱이의 머리를 쓰다듬고 대화를 나누는 것만으로도 정서적으로 큰 위안을 받는다는 그다.
초롱이는 노래 외에도 약 복용 알림, 시간·날씨 안내, 퀴즈 풀기 등 다양한 돌봄 기능을 제공한다. 곽 어르신은 “효돌이에 이어 초롱이와 함께 살다 보니 정이 들어 자식처럼 느껴진다”고 말했다.
행정안전부가 최근 발표한 ‘2025년 주민등록 인구통계 분석’을 보면 충남의 65세 이상 인구 비율은 전체 주민등록 인구의 23.43%다.
65세 이상 인구 비율이 20%가 넘는 초고령사회에 진입하면서 각 기초지방자치단체는 AI 돌봄 사업을 본격적으로 추진하고 있다.
15개 시군 가운데 천안시와 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 당진시, 서천군, 청양군, 홍성군 등 9개 시군은 AI 돌봄 인형을 무상으로 대여하고 있다. 홍성군에서 AI 돌봄 인형을 대여해 사용 중인 최모(78) 어르신은 “돌봄인형 덕분에 혼자 있어도 외롭지 않다”며 “건강한 생활리듬을 챙길 수 있어 든든하다”고 했다.
이용자들의 만족도도 높은 편이다. 홍성군에 따르면 2023년부터 2024년까지 AI 돌봄인형 이용자를 대상으로 네 차례 만족도 조사를 한 결과 지속 사용 희망률은 평균 91.2%로 집계됐다. 서천군이 지난해 AI 돌봄인형 이용자를 대상으로 한 만족도 조사에서도 97.7%가 ‘일상생활에 도움이 된다’고 응답한 것으로 나타났다.
충남도는 충남사회서비스원과 함께 다음달 중 도내 2개 시군을 모집해 AI 돌봄인형 60대를 지원하는 등 AI 돌봄 사업을 단계적으로 확대할 방침이다. 도 관계자는 “노인복지의 일환으로 AI 돌봄 시범 사업을 추진해온 정부에 발맞춰 충남도와 충남사회서비스원도 함께 관련 사업을 추진할 것”이라고 말했다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
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