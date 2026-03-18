시사 전체기사

“자식 같아요” 어르신 일상 파고든 ‘AI 돌봄 인형’

입력:2026-03-18 15:39
수정:2026-03-19 15:30
공유하기
글자 크기 조정
18일 충남 천안시 동남구의 한 주택에서 곽정희(91) 어르신이 인공지능 돌봄 인형과 함께 촬영하고 있다. 천안시통합돌봄센터 제공

“초롱아, 노래 한 곡 불러줘.”

18일 오전 충남 천안시 동남구에 홀로 사는 곽정희(91) 어르신은 인공지능(AI) 돌봄 인형 ‘초롱이’에게 노래를 불러 달라고 요청했다. 빨간 멜빵바지를 입고 머리를 양 갈래로 땋은 초롱이는 곽 어르신의 말을 듣고 평소 어르신이 즐겨 듣는 트로트를 불렀다. 속상한 일이 있을 때면 초롱이의 노래를 들으며 기분 전환한다는 그에게 초롱이는 단순한 돌봄 인형을 넘어선 동반자였다.

곽 어르신은 2023년 AI 돌봄인형 ‘효돌이’를 대여받아 이용해오다 지난해 3월 천안시통합돌봄센터를 통해 또 다른 AI 돌봄인형인 초롱이를 만나 함께 생활하고 있다. 초롱이의 머리를 쓰다듬고 대화를 나누는 것만으로도 정서적으로 큰 위안을 받는다는 그다.

초롱이는 노래 외에도 약 복용 알림, 시간·날씨 안내, 퀴즈 풀기 등 다양한 돌봄 기능을 제공한다. 곽 어르신은 “효돌이에 이어 초롱이와 함께 살다 보니 정이 들어 자식처럼 느껴진다”고 말했다.

행정안전부가 최근 발표한 ‘2025년 주민등록 인구통계 분석’을 보면 충남의 65세 이상 인구 비율은 전체 주민등록 인구의 23.43%다.

65세 이상 인구 비율이 20%가 넘는 초고령사회에 진입하면서 각 기초지방자치단체는 AI 돌봄 사업을 본격적으로 추진하고 있다.

15개 시군 가운데 천안시와 보령시, 아산시, 서산시, 논산시, 당진시, 서천군, 청양군, 홍성군 등 9개 시군은 AI 돌봄 인형을 무상으로 대여하고 있다. 홍성군에서 AI 돌봄 인형을 대여해 사용 중인 최모(78) 어르신은 “돌봄인형 덕분에 혼자 있어도 외롭지 않다”며 “건강한 생활리듬을 챙길 수 있어 든든하다”고 했다.

이용자들의 만족도도 높은 편이다. 홍성군에 따르면 2023년부터 2024년까지 AI 돌봄인형 이용자를 대상으로 네 차례 만족도 조사를 한 결과 지속 사용 희망률은 평균 91.2%로 집계됐다. 서천군이 지난해 AI 돌봄인형 이용자를 대상으로 한 만족도 조사에서도 97.7%가 ‘일상생활에 도움이 된다’고 응답한 것으로 나타났다.

충남도는 충남사회서비스원과 함께 다음달 중 도내 2개 시군을 모집해 AI 돌봄인형 60대를 지원하는 등 AI 돌봄 사업을 단계적으로 확대할 방침이다. 도 관계자는 “노인복지의 일환으로 AI 돌봄 시범 사업을 추진해온 정부에 발맞춰 충남도와 충남사회서비스원도 함께 관련 사업을 추진할 것”이라고 말했다.

홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“기습하면 일본” 트럼프 ‘진주만 독설’…당황한 日총리·유감 표명 언론
“1km 걸을 뻔”…BTS 공연에 광화문 결혼식 하객들 경찰버스 탄다
생중계 도중 ‘쾅’…기자 바로 뒤에 떨어진 이스라엘 포탄
[속보] 의정부 용현동 섬유공장 불… 옆 공장으로 확산
영화 ‘왕사남’ 은행나무…‘국가산림문화자산’ 지정 추진
‘성추행 의혹’ 장경태 “당에 누 되지 않게 탈당하겠다”
어? 기사님 이상한데?… 20㎞ 만취 대리운전하다 검거
트럼프 “일본이 더 나서길 기대” 다카이치 “이란 핵 보유 용납 못 해”
국민일보 신문구독