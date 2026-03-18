인선이엔티, 고양 양일초 노후 통행로 개선 지원
2000만원 규모 학교발전기금 전달
취약계층 지원 등 사회공헌 확대
경기 고양시 위치한 인선이엔티가 지역사회 공헌의 일환으로 고양 지역 초등학교에 발전기금을 기탁하며 나눔경영을 이어가고 있다.
인선이엔티는 경기 고양시 식사동에 위치한 양일초등학교와 교육환경 개선 및 지역 상생을 위한 협약을 체결하고 약 2000만원 규모의 학교발전기금을 전달했다고 밝혔다.
이 기금은 양일초 본관 후면의 노후 통행로 개선 공사에 전액 사용됐으며, 공사는 방학 기간 중 완료됐다.
이번 지원은 학생들의 안전한 통학 환경 조성과 교육 여건 개선을 위한 것으로, 학교와 지역사회 모두에 실질적인 도움이 됐다는 평가를 받고 있다. 학교 측은 시설 개선을 통해 학생들의 학습 환경이 한층 개선될 것으로 기대하고 있다.
인선이엔티는 김성수 대표 취임 이후 기업 이익을 지역사회에 환원하는 ‘나눔경영’을 지속적으로 확대해왔다.
특히 2004년 설립된 ‘인선1%장학재단’을 통해 20여년간 소외계층 학생들을 지원해왔으며, 2025년에도 49명에게 총 5000만원 규모의 장학금을 지급했다.
이 밖에도 지난해 말 고양시 식사동 취약계층을 위해 1000만원의 성금을 기탁하는 등 지역 밀착형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가고 있다.
노재서 양일초 교장은 “교육환경 개선을 위해 기꺼이 지원해 준 데 깊이 감사드린다”며 “기부 취지를 살려 학생들의 건강한 성장과 올바른 교육을 위해 더욱 노력하겠다”고 밝혔다.
김성수 인선이엔티 대표는 “학생들의 성장과 교육환경 개선에 보탬이 되고자 이번 후원을 진행했다”며 “앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업 이윤을 지역사회와 나누겠다”고 말했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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