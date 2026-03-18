인선이엔티, 고양 양일초 노후 통행로 개선 지원

2000만원 규모 학교발전기금 전달

취약계층 지원 등 사회공헌 확대

김성수(오른쪽) 인선이엔티 대표이사가 노재서 양일초등학교 교장에게 기탁금을 전달하고 있다. 인선이엔티 제공

경기 고양시 위치한 인선이엔티가 지역사회 공헌의 일환으로 고양 지역 초등학교에 발전기금을 기탁하며 나눔경영을 이어가고 있다.