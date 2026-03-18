넷마블, 신작 ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’ 日 티저 사이트 오픈

넷마블은 개발 중인 신작 ‘샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종’(개발사 넷마블넥서스)의 일본 공식 티저 페이지를 오픈하고, 연내 출시 소식을 공개했다.

이 게임의 원작인 ‘샹그릴라 프론티어’는 누적 조회수 10억회를 돌파한 웹소설 기반의 IP다. 평소 인기가 없는 게임만 골라 즐기던 고등학생 주인공이 최고의 게임으로 평가받는 ‘샹그릴라 프론티어’를 플레이하며 겪게 되는 모험담을 담고 있다.이번에 공개된 티저 페이지에서는 올해 론칭 정보를 확인할 수 있다. 특히 함께 선보인 영상에서는 역동적인 인게임 컷신과 더불어 몬스터 ‘묘지기의 웨자에몬’과의 화려한 전투 장면을 만나볼 수 있다.영상은 샹그릴라 프론티어: 일곱 최강종의 한국 공식 X 계정에서도 확인할 수 있다. 이후 공식 X를 통해 게임에 대한 다양한 정보를 공개해 나갈 예정이다.연내 출시를 앞두고 일본 현지 오프라인 활동도 적극 전개한다. 오는 28일부터 29일까지 도쿄 빅사이트에서 열리는 ‘애니메이션 재팬 2026’에 참가한다. 넷마블은 샹그릴라 프론티어 제작위원회 부스를 통해 최신 PV를 상영하고 현장 방문객 대상 다양한 이벤트를 마련할 계획이다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지