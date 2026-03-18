군산오름 90만년… 제주 오름 형성 시기 밝힌다
제주도 세계유산본부가 2028년까지 도내 360개 오름의 형성 시기를 체계적으로 규명하겠다고 18일 밝혔다.
세계유산본부는 자체 조사와 기존 연구 결과를 종합한 결과 현재까지 약 90개 오름의 형성 시기가 확인됐다고 설명했다. 나머지 250개 오름은 앞으로 3년간 단계적으로 연대 측정을 진행할 예정이다.
다만 규모가 지나치게 작아 암석 분석이 어렵거나, 후기 용암에 덮여 측정이 불가능한 오름은 제외된다. 본부 측은 “실제로는 약 200개 오름에 대해 추가 연대 측정이 이뤄질 것으로 예상된다”고 말했다. 이번 연구 결과는 앞서 완료한 한라산 지질도 구축 사업 결과와 함께 묶어 2028년 내에 ‘제주도 지질 보고서’로 발간할 예정이다.
제주도는 약 180만 년 전부터 여러 차례 화산 폭발을 거듭하며 현재의 지형을 형성했다. 가장 먼저 제주도 남서쪽 서귀포 일대에서 바닷속 수성 화산이 폭발해 지형이 만들어졌고, 이후 한라산을 중심으로 대규모 분출이 이어지며 전체 지형이 완성됐다. 오름은 이 과정에서 수주에서 수년까지 단기간 화산 분출로 형성된 화산체다. 화산학적으로는 ‘단성화산(monogenetic volcano)’에 해당한다.
오름 연대 측정 연구는 1980년대부터 시작됐으나 초기에는 기법의 한계와 높은 비용으로 제약이 컸다. 이후 2000년대 아르곤(Ar) 연대측정법이 도입되고, 2010년대 이후 U-Th 비평형연대·탄소연대측정·광여기루미네선스(OSL) 등 정밀 기법이 확대 적용되면서 연구가 활발히 진행되고 있다.
세계유산본부는 이번 연구를 통해 제주 화산활동의 시공간적 변화를 복원하고, 과거 활동 과정을 이해하는 동시에 향후 화산 활동 가능성을 평가·예측하는 과학적 근거를 마련할 계획이다. 또 축적된 자료를 공개해 학술적 중요성을 공유하고, 국내외 연구기관과 협력을 확대할 방침이다.
앞서 진행된 연대 측정에서는 군산오름이 최대 91만년 전에 형성돼 가장 오래된 오름으로 확인됐다. 가장 젊은 오름은 송악산으로, 약 3700년 전에 만들어진 것으로 추정된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사