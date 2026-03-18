포항에 ‘바이오반도체 국가연구소’ 개소
경북 포항이 바이오산업에 반도체 기술을 접목한 바이오반도체 산업의 전략 거점으로 부상한다.
포항시와 포스텍은 18일 포항 체인지업그라운드에서 ‘글로벌 헬스케어 의공학연구소(K-BIGHEART)’ 개소식을 열고 첨단 바이오반도체 핵심 기술 연구를 본격화한다고 밝혔다.
이날 개소식에는 구혁채 과학기술정보통신부 제1차관, 이해숙 교육부 고등평생정책실장, 양금희 경북도 경제부지사, 홍원화 한국연구재단 이사장, 김성근 포스텍 총장 등 정부·지자체·학계 관계자 100여 명이 참석했다.
바이오반도체는 생체 신호 검출과 전자적 신호 처리를 결합한 기술로 초정밀 질병 진단과 맞춤형 치료 등 차세대 의료기술 혁신을 이끌 미래 핵심 유망 기술로 평가받고 있다.
이번 연구소 설립은 과학기술정보통신부와 교육부가 주관하는 ‘국가연구소(NRL 2.0)’ 사업에 최종 선정된 데 따른 것이다. 2034년까지 총 1130억원 규모의 예산을 지원받아 바이오반도체 기술 확보에 나선다.
연구소는 글로벌 헬스(휴대용 진단기기), 오가노이드(줄기세포 배양), 세포치료(세포 배양 및 치료제 개발), 분자의학(질환 탐지), 양자기술(질병 측정) 등 5대 핵심 연구 분야를 중심으로 전주기 연구개발을 추진할 계획이다.
또 핵심 연구 성과를 기반으로 바이오반도체 파운드리를 단계적으로 구축하고 연구소에서 개발된 시제품, 검증기술 및 데이터를 지역 기업의 제품화와 기술 고도화에 활용하는 바이오 반도체 생태계를 조성한다는 구상이다.
초대 연구소장에는 포스텍의 루크 리 교수가 임명됐다. 그는 하버드 대학교 의과대학 교수 등을 역임하며 나노기술과 생명과학·광학을 융합한 ‘나노바이오포토닉스’ 분야를 선도하는 세계적 석학이다.
시는 연구소가 포항 국가첨단전략산업 바이오특화단지 내에 위치해 산학연 협력 촉진, 관련 기업 창업 및 유치, 고급 일자리 창출 등 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다.
이상엽 포항시 일자리경제국장은 “포항이 글로벌 바이오 기술을 선점하는 핵심 거점으로 도약하는 계기가 될 것”이라며 “국가 바이오 경쟁력을 견인하는 연구 중심지로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
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