“왜 내가 연차 써야 하나” BTS 공연에 직장인 ‘날벼락’
서울 광화문에서 열리는 BTS 공연을 앞두고 일부 회사가 휴업을 결정하면서 직원들에게 연차를 쓸 것을 요구한 사실이 알려져 논란이 되고 있다.
18일 직장갑질119에 따르면 최근 이 단체엔 “공연 때문에 회사가 문을 닫는다며 금요일 오후 반차를 쓰라고 했다”는 식의 제보가 이어졌다. 사업장이 안전 문제 등을 이유로 문을 닫으면서 휴업에 따른 부담은 노동자에게 전가하고 있다고 것이다.
직장갑질119는 근로기준법상 연차휴가는 노동자가 원하는 시기에 사용하는 것이 원칙이라고 강조했다. 사용자는 노동자가 청구한 시기에 휴가를 부여해야 하며, 사업 운영에 중대한 차질이 있는 경우에만 시기 변경이 가능하다.
이에 따라 회사가 특정 날짜를 정해 일괄적으로 연차 사용을 요구하는 방식은 법 취지에 어긋날 소지가 크다는 해석이 나오고 있다.
이미 회사 요구에 따라 연차 신청서를 제출한 경우에는 개별 협의를 통해 일정 변경이나 취소가 가능하지만, 원칙적으로 회사나 근로자가 일방적으로 철회하는 건 인정되지 않는다.
휴업수당 지급 여부도 쟁점이다. 근로기준법에 따르면 5인 이상 사업장은 사용자 책임으로 휴업할 경우 평균임금의 70% 이상을 지급해야 한다. 공연으로 인한 혼잡이나 안전 문제를 이유로 영업을 중단한 경우 역시 경영상 판단에 따른 휴업으로 인정될 가능성이 있다.
다만 5인 미만 사업장 노동자나 프리랜서, 특수고용·플랫폼 노동자의 경우 관련 규정 적용이 제한돼 휴업수당을 요구하기 어려운 사각지대에 놓여 있다.
김자연 직장갑질119 노무사는 “BTS 컴백으로 전세계가 축제 분위기이지만, 그로 인해 노동자들에게 연차 및 휴업 강요 등 법 위반이 공공연하게 이뤄진다면 축제의 의미는 퇴색될 것”이라고 강조했다.
김 노무사는 “특히 노동법 사각지대에 놓인 5인 미만 사업장과 프리랜서, 특고·플랫폼 노동자는 휴업수당 청구 조차 어려워 노동자들의 쉴 권리에 대한 두터운 보장이 필요하다”고 말했다.
백재연 기자 energy@kmib.co.kr
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