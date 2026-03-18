“왜 내가 연차 써야 하나” BTS 공연에 직장인 ‘날벼락’

그룹 방탄소년단(BTS)의 광화문 공연을 나흘 앞둔 17일 서울 중구 명동거리 한 케이팝 굿즈샵에 BTS 굿즈들이 진열돼 있다. 연합뉴스

안전 문제 등을 이유로 문을 닫으면서

휴업에 따른 부담은 노동자에게 전가하고 있다고 것이다.