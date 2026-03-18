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중구청, BTS 공연 앞두고 관광객 맞이 거리 대청소

입력:2026-03-18 14:42
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중구청 직원 및 명동상인회원들이 18일 서울 중구 명동거리에서 BTS공연을 앞두고 봄철 관광객 맞이 물청소를 하고 있다.

최현규 기자 frosted@kmib.co.kr

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