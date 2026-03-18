시사 전체기사 중구청, BTS 공연 앞두고 관광객 맞이 거리 대청소 입력:2026-03-18 14:42 공유하기 글자 크기 조정 가 가 가 가 중구청 직원 및 명동상인회원들이 18일 서울 중구 명동거리에서 BTS공연을 앞두고 봄철 관광객 맞이 물청소를 하고 있다.최현규 기자 frosted@kmib.co.kr GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지 클릭! 기사는 어떠셨나요? 좋아요 0 화나요 0 후속기사 원해요 0 많이 본 기사 정치 경제 사회 국제 엔터 라이프 TOP50 해당분야별 기사 더보기 1 오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철” 2 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속” 3 “타월 안 써도 때 엄청 나온다”…李대통령 부부가 산 목욕 제품은? 4 당청 앞 무기력한 靑 참모들… 李 직접 참전 5 ‘충주맨’ 키운 국힘 조길형, 충북지사 ‘야합 공천’ 논란에 후보 사퇴 해당분야별 기사 더보기 1 “거의 2억” SK하이닉스 직원 연봉 역대급 상승…최태원은? 2 [단독] 중동전쟁 유탄 맞은 티웨이항공 비상경영체제 돌입 3 [단독] 韓만 예외 둔 넷플… K콘텐츠 공개 시간 오후 5시 고정 4 “팔 바엔 자식 준다”… 서울 주택 증여 나선 5060 부모 늘었다 5 4인 가족 도쿄 여행시 16만원→57만원… 유류할증료 폭탄 해당분야별 기사 더보기 1 밀려나는 ‘士’자 직업… 회계사, 40위 → 3위로 2 [단독] “시체 썩는 냄새 난다” 신고에…당뇨괴사로 고통 받던 노인 구한 경찰 3 “공사 기득권에 내 인생 파멸”… 부산 항공사 흉기 살해 4 “3년 전부터 4명 살해계획” 동료 기장 살해 50대 피의자 5 “우리 식당엔 못 들어와요” “혼자 내버려두란 건가요” 해당분야별 기사 더보기 1 호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지” 2 “중동 전쟁 때문에”…기름 부족에 주4일제 도입한 ‘이 나라’ 3 [속보] 트럼프 분노… “한국·일본·나토 지원 필요 없다” 4 이란, 라리자니 사망 확인… “순교자 피로 가혹한 복수” 5 “이게 미국의 수준인가”… 오스카 관객석 쓰레기 난장판 해당분야별 기사 더보기 1 “경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대 2 “BTS 방문은 문화적 사건”… 월드투어 국가들 벌써 축제 분위기 3 문정민, 황당한 룰 위반으로 실격 ‘충격’…리쥬란 챔피언십 FR서 확인 4 베네수엘라 ‘마두로 더비’서 미국 꺾고 WBC 첫 우승 5 이동휘 “코미디 ‘메소드 연기’요? 관객 즐거워하면 행복해” 해당분야별 기사 더보기 1 ‘케데헌’ 감독, 오스카 시상식서 신라면 봉지째 ‘먹방’ 2 물건과 집 통해 사람을 보여주다… “냉장고 보면 먹고 사는 건 다 똑같아” 3 ‘수술실 없습니다…’ 고관절 골절환자 응급실 뺑뺑이 경고 4 파래·야생화·매화… 다채로운 색으로 물든 경남 고성… 초록 융단 펼친 시루섬 너머 황홀한 ‘유방 일출’ 5 “굴뚝은 나의 이정표”…전국 목욕탕 찾아다닌 8년의 기록[여행토크] 국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한 오늘의 추천기사 ‘징역 3년’ 구제역 재판소원 예고에…쯔양 “고통 다시 반복” 베네수엘라, ‘마두로 더비’서 미국 꺾고 WBC 첫 우승 징역 3년 확정 구제역 재판소원 예고에…쯔양 “고통 다시 반복” [속보] 강훈식 “UAE, 한국에 최우선적 원유 공급 약속” 경찰, ‘음주운전’ 이재룡 검찰 송치…‘술타기’ 의혹도 인정 호르무즈 파병 요구 외면에 화난 트럼프 “나토 도움 필요 없다…한국도 마찬가지” 원베일리 2855만원 vs 공릉 풍림 71만원… 극과극 보유세 “공사 기득권에 내 인생 파멸”… 부산 항공사 흉기 살해 라이브리 댓글 작성을 위해 JavaScript를 활성화해주세요