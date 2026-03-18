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[속보] 삼성전자 노조, 쟁의투표서 93.1% 찬성…5월 총파업 예고

입력:2026-03-18 14:40
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연합뉴스

[속보] 삼성전자 노조, 쟁의투표서 93.1% 찬성…5월 총파업 예고

백재연 기자 energy@kmib.co.kr

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