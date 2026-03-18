이성윤, 국군조직법 개정안 발의 “임시정부·광복군 계승 명시”
이성윤 더불어민주당 의원이 국군의 역사적 정통성을 법률에 명시하는 내용의 국군조직법 개정안을 18일 대표 발의했다. 대한민국임시정부와 독립군, 한국광복군의 역사와 정신을 국군이 계승한다는 점을 법에 명시하고 장병과 사관생도에 대한 항일 독립운동 역사교육의 법적 근거를 마련하겠다는 취지다.
이 의원은 12·3 비상계엄을 계기로 법을 발의했다고 밝혔다. 지난 12·3 비상계엄 당시 국회 등 헌법기관에 투입되면서 군의 역할과 민주적 통제에 대한 논의가 정치권에서 제기돼 왔다. 이 의원은 “국군이 헌법에 명시된 대한민국임시정부와 독립군, 그리고 한국광복군의 역사와 정신을 계승한다는 점을 국군조직법에 명시하여 국군의 역할과 정통성을 다시 세우겠다”면서 “항일 독립전쟁 관련 역사교육을 규정하는 내용을 신설함으로써 헌정질서와 민주주의 수호 역할을 강화하도록 했다”고 발의 배경을 설명했다.
이어 “국군의 역사의식 부재가 우리 공동체를 얼마나 망가뜨리는지 12·3 내란으로 똑똑히 확인했다”며 “대한민국을 지키는 최후의 보루인 군이 헌정질서와 민주주의 수호라는 국방의 의무를 다하도록 최선을 다할 것”이라고 강조했다.
이 의원은 최근 군의 역사 인식 문제를 꾸준히 강조해왔다. 지난달 더불어민주당 최고위원회의 모두발언에서는 ‘일본군 장교 출신이 초대부터 장장 30년 동안 육군 참모총장 자리에 앉아 군을 호령한 사실’을 언급하며 군의 역사 인식 문제를 지적하기도 했다. 이 의원은 “이번 개정안이 본회의를 통과할 경우 지난 윤석열 정부 당시 논란이 됐던 군 정신교육 교재의 독립운동사 삭제 등을 제도적으로 막을 수 있게 된다”고 강조했다.
윤예솔 기자 pinetree23@kmib.co.kr
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