오세훈 “민중기 특검 ‘법왜곡죄’ 고발 검토”
오세훈 서울시장이 18일 ‘명태균 여론조사비 대납 의혹’으로 자신을 기소한 민중기 특별검사를 법왜곡죄로 고발할지 검토하겠다고 밝혔다. 6·3 지방선거를 의식한 민중기 특검이 법령을 의도적으로 왜곡해 자신이 재판받게 됐다는 취지다.
오 시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “민중기 특검이 민주당이 만든 법왜곡죄의 대표 사례”라며 “민중기 특검을 법왜곡죄를 고발하는 방안을 검토하겠다”고 말했다. 법왜곡죄는 위법·부당한 목적으로 재판이나 수사에 법을 왜곡해 적용한 판사·검사를 처벌하는 법안이다. 지난 12일 공포됐다.
오 시장은 민중기 특검이 수사해야 할 대상을 방치하고 자신을 기소했다고 주장했다. 그는 법왜곡죄 구성 요건에 대한 형법 조문을 인용한 뒤 “이 법의 조문에 가장 정확히 들어맞는 게 민주당의 하명을 받은 것으로 강력히 의심받는 민중기 특검”이라고 말했다.
이어 “김건희 특검법은 ‘정치 브로커’ 명태균 일당의 불법·허위 여론조사를 명백한 수사 대상으로 명시하고 있다”면서 “강혜경은 법정에서 명태균의 지시 아래 비공표 여론조사를 대규모로 7차례 조작했다고 사기 범행을 자백했다. 처벌도 달게 받겠다고 밝혔다”고 덧붙였다.
오 시장은 민중기 특검이 ‘명태균 일당’의 범죄 증거도 의도적으로 무시했다고 주장했다. 그는 “민중기 특검은 이미 수사 단계에서부터 이 명백한 조작 증거들과 범행 자백을 모두 확보하고 있었다”며 “특검은 이 범죄자들을 내버려둔 채 오히려 그들의 사기를 간파하고 물리친 (저 같은) 피해자들을 기소했다”고 강조했다.
그러면서 “법왜곡죄의 교과서를 쓰고 싶다면 이보다 완벽한 사례는 없다”며 “이 법을 정말로 적용해야 할 대상이 민중기 특검”이라고 말했다.
오 시장은 이날 서울 서초구 서울중앙지법에 정치자금법 위반 등 협의 2차 공판에 출석했다. 앞서 민중기 특검은 오 시장이 2021년 4월 서울시장 보궐선거 기간 명태균씨에게 여론조사를 부탁하고 자신의 후원자인 김한정씨에게 3300만원을 대납하도록 한 혐의로 기소했다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
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