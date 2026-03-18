부산 광역교통부담금 관리 ‘구멍’… 미부과·오산 20억원 적발

승인 통보 누락에 부담금 줄줄

1000일 미부과 9억 방치 사례

과소 추징·과다 환급 총 20억

부산시청 전경. 부산시 제공

부산시가 개발사업에 부과하는 광역교통시설부담금 관리 과정에서 미부과·지연부과·과다·과소 부과가 동시에 발생한 것으로 나타났다. 세입 관리 기능이 제대로 작동하지 못한 구조적 행정 부실이라는 지적이 나온다.



부산시 감사위원회가 18일 발표한 특정감사 결과에 따르면 2020년 11월 이후 추진된 개발사업을 점검한 결과 총 20건의 위법·부당 사례가 확인됐다.



감사위원회는 시정 9건, 주의 9건, 개선 1건, 통보 1건 등 총 20건의 행정상 처분을 요구했다. 또 훈계 3명, 주의 13명 등 총 16명에 대한 신분상 조치와 함께 20억6620여만원 규모의 재정 조처를 내렸다.



광역교통시설부담금은 대규모 개발로 늘어나는 교통 수요에 대응하기 위한 재원으로, 도시 기반 시설 확충에 활용되는 핵심 세입이다.



감사 결과 일부 사업에서는 법정 기한 내 부담금이 부과되지 않거나 사업계획 변경 사항이 제때 반영되지 않아 정산이 지연됐다. 특히 한 재개발 사업에서는 승인 사실을 통보받고도 1000일 넘게 부담금 약 9억5000만원을 부과하지 않은 사례도 확인됐다. 부담금은 사업 승인 후 60일 이내 부과해야 하지만 관련 규정이 제대로 지켜지지 않았다.



산정 과정에서도 오류가 드러났다. 전용면적에 따른 부과율 적용이나 건축연면적 산정 과정에서 제외 대상이 잘못 반영되면서 부담금이 과소 또는 과다 부과됐다. 이에 따라 과소 부과된 16억7000만원은 추징하고, 과다 부과된 3억9000만원은 환급하도록 했다.



문제의 원인은 사업 승인기관과 부담금 부과 부서 간 정보 전달 체계의 미흡으로 지목됐다. 구·군이 승인이나 변경, 취소 사실을 제때 통보하지 않으면서 미부과와 지연 부과가 반복됐다. 감사위는 승인 사항 통보가 누락될 경우 부담금 부과와 세입 관리의 적정성이 저해될 수 있다고 밝혔다.



제도적 미비도 확인됐다. 부산시는 승인·변경 사항 통보 기한이 조례에 명확히 규정돼 있지 않아 업무 누락 가능성이 있는 것으로 나타났다. 또 표준건축비 적용 기준 등 산정 지침도 현장에서 일관되게 적용되지 못했다.



윤희연 시 감사위원장은 “앞으로 통보 체계와 산정 기준을 전면 정비해 유사 사례 재발을 막겠다”고 밝혔다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 사회2부 윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr 892 응원 하기 정확하게 보고 귀담아듣겠으며, 겸손한 마음으로 정직하게 쓰겠습니다. I realize that. I'll do my best. 부산시가 개발사업에 부과하는 광역교통시설부담금 관리 과정에서 미부과·지연부과·과다·과소 부과가 동시에 발생한 것으로 나타났다. 세입 관리 기능이 제대로 작동하지 못한 구조적 행정 부실이라는 지적이 나온다.부산시 감사위원회가 18일 발표한 특정감사 결과에 따르면 2020년 11월 이후 추진된 개발사업을 점검한 결과 총 20건의 위법·부당 사례가 확인됐다.감사위원회는 시정 9건, 주의 9건, 개선 1건, 통보 1건 등 총 20건의 행정상 처분을 요구했다. 또 훈계 3명, 주의 13명 등 총 16명에 대한 신분상 조치와 함께 20억6620여만원 규모의 재정 조처를 내렸다.광역교통시설부담금은 대규모 개발로 늘어나는 교통 수요에 대응하기 위한 재원으로, 도시 기반 시설 확충에 활용되는 핵심 세입이다.감사 결과 일부 사업에서는 법정 기한 내 부담금이 부과되지 않거나 사업계획 변경 사항이 제때 반영되지 않아 정산이 지연됐다. 특히 한 재개발 사업에서는 승인 사실을 통보받고도 1000일 넘게 부담금 약 9억5000만원을 부과하지 않은 사례도 확인됐다. 부담금은 사업 승인 후 60일 이내 부과해야 하지만 관련 규정이 제대로 지켜지지 않았다.산정 과정에서도 오류가 드러났다. 전용면적에 따른 부과율 적용이나 건축연면적 산정 과정에서 제외 대상이 잘못 반영되면서 부담금이 과소 또는 과다 부과됐다. 이에 따라 과소 부과된 16억7000만원은 추징하고, 과다 부과된 3억9000만원은 환급하도록 했다.문제의 원인은 사업 승인기관과 부담금 부과 부서 간 정보 전달 체계의 미흡으로 지목됐다. 구·군이 승인이나 변경, 취소 사실을 제때 통보하지 않으면서 미부과와 지연 부과가 반복됐다. 감사위는 승인 사항 통보가 누락될 경우 부담금 부과와 세입 관리의 적정성이 저해될 수 있다고 밝혔다.제도적 미비도 확인됐다. 부산시는 승인·변경 사항 통보 기한이 조례에 명확히 규정돼 있지 않아 업무 누락 가능성이 있는 것으로 나타났다. 또 표준건축비 적용 기준 등 산정 지침도 현장에서 일관되게 적용되지 못했다.윤희연 시 감사위원장은 “앞으로 통보 체계와 산정 기준을 전면 정비해 유사 사례 재발을 막겠다”고 밝혔다.부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지