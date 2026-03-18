가천대 길병원, 최첨단 디지털 PET-CT 장비 도입

김우경 가천대 길병원장 등이 참석한 가운데 17일 PET-CT 관련 기념식이 진행되고 있다. 길병원 제공

길병원이 새로 도입한 PET-CT는 지멘스 헬시니어스사의 ‘바이오그래프 비전 600’으로 더 적은 양의 방사선동위원소를 사용, 보다 정확한 임상영상을 획득할 수 있는 최첨단 장비다.