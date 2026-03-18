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가천대 길병원, 최첨단 디지털 PET-CT 장비 도입

입력:2026-03-18 14:06
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김우경 가천대 길병원장 등이 참석한 가운데 17일 PET-CT 관련 기념식이 진행되고 있다. 길병원 제공

가천대 길병원은 미세 병변까지 정확하게 진단이 가능한 핵의학 장비인 PET-CT를 도입해 가동을 시작했다고 18일 밝혔다.

길병원이 새로 도입한 PET-CT는 지멘스 헬시니어스사의 ‘바이오그래프 비전 600’으로 더 적은 양의 방사선동위원소를 사용, 보다 정확한 임상영상을 획득할 수 있는 최첨단 장비다. PET-CT는 각종 암의 진단 및 병기 설정, 치료 효과 및 재발 평가 등을 비롯해 파킨슨, 알츠하이머 등 뇌질환에서도 정밀한 진단이 가능하다.

기존 PET-CT의 경우 검사 시 발생되는 양성자의 이동을 아날로그 방식으로 검출하는 것에 비해 길병원이 도입한 신규 장비는 SiPM이라고 불리는 디지털 방식의 검출기를 이용해 양성자를 보다 정확하게 검출할 수 있다.

양전자를 영상화하는 방식이 디지털 방식으로 변경돼 기존 PET-CT 보다 40% 이상 향상된 해상도를 자랑한다. 영상을 구현하기 위한 가장 핵심 요소인 LSO 크리스탈이 3.7㎜ 크기로 정밀하게 세공돼 기존 장비보다 3.4배 향상된 민감도를 확보하고 있다.

더 작은 병변도 놓치지 않는 선명한 영상을 제공해 질병의 조기 발견을 통한 치료 계획 수립에도 유용하다. 더 적은 양의 방사선의약품으로 높은 품질의 영상을 확보하기 때문에 불필요한 피폭은 줄이고 촬영 시간 또한 단축할 수 있다.

김우경 길병원장은 “더 적은 방사선의약품 사용으로 높은 해상도의 영상을 획득 할 수 있는 PET-CT 도입을 통해 환자들의 불안감을 줄이고 병변의 조기 발견과 치료 계획 설계에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

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