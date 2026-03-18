BTS공연 앞두고 지재처, 불법 키링·문구 등 집중 단속
지식재산처가 21일 서울 광화문 광장에서 열리는 방탄소년단(BTS)의 컴백 라이브 공연을 앞두고 불법 굿즈 판매에 대한 집중 단속에 나섰다.
지재처 상표특별사법경찰은 지난달부터 최근까지 외국인 관광객이 주로 방문하는 서울·부산 일대에서 5차례 단속을 실시했다고 18일 밝혔다.
불법 굿즈로 제작된 상품은 문구류·키링·티셔츠·포토카드 등 종류가 매우 다양했다. 대부분 HYBE와 JYP엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 등 주요 연예기획사 아이돌 상표를 무단 도용한 상품이었다.
앞서 상표경찰은 상표권을 무단으로 사용하는 불법 굿즈에 대한 기획수사를 진행했다. 위조 K-팝 굿즈를 압수하고 피의자들을 상표법 위반 혐의로 불구속 입건했다.
김용훈 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “한류 산업이 지속적으로 발전하려면 상표권·퍼블리시티권 등 지식재산권을 보호해야 한다”며 “앞으로도 지식재산권 보호를 위해 선제적인 대응을 이어 나가겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
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