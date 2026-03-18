BTS공연 앞두고 지재처, 불법 키링·문구 등 집중 단속

지식재산처 상표경찰이 단속에서 적발한 아이돌 관련 불법 굿즈. 지식재산처 제공

JYP엔터테인먼트, SM엔터테인먼트 등 주요 연예기획사 아이돌 상표를 무단 도용한 상품이었다.

위조 K-팝 굿즈를 압수하고 피의자들을 상표법 위반 혐의로 불구속 입건했다.

김용훈 지식재산처 지식재산보호협력국장은 “한류 산업이 지속적으로 발전하려면 상표권·퍼블리시티권 등 지식재산권을 보호해야 한다”며 “앞으로도 지식재산권 보호를 위해 선제적인 대응을 이어 나가겠다”고 말했다.