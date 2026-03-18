양문석 “재판소원 청구 않기로”…‘안산 갑’ 보궐선거 확정
대출 사기 등의 혐의로 의원직 상실형이 확정된 양문석 더불어민주당 전 의원이 판결에 대한 재판소원 청구를 하지 않기로 결정했다고 18일 밝혔다.
양 전 의원은 이날 페이스북에 “변호사와 상의한 결과, 재판소원을 통해 헌법재판소의 판단을 한 번 더 묻는 절차를 더 이상 진행하지 않기로 했다”며 이같이 밝혔다.
그는 “그동안의 안타까움을 전하며, 끝까지 믿어주신 많은 분께 다시 한번 감사드린다”고 덧붙였다.
이에 따라 오는 6·3 지방선거에서 양 전 의원 지역구인 경기도 ‘안산시 갑’이 보궐선거 지역구로 추가됐다.
앞서 양 전 의원은 지난 12일 대법원에서 특정경제범죄 가중처벌법상 사기 혐의에 대해 징역 1년 6개월에 집행유예 3년이 확정되며 의원직이 상실됐다.
그는 선고 직후 “만약 대법원 판결에 우리 가족의 기본권을 간과한 부분이 있다고 판단되면 변호인단과 상의해 헌법재판소의 판단을 받아보려 한다”며 재판소원 청구 가능성을 시사했었다.
김혜원 기자 kime@kmib.co.kr
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