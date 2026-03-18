경기도, 법인택시 운수종사자 단체보험 지원 확대
15개→19개 시·군으로 확대
경기도가 법인택시 운수종사자의 사고 위험을 줄이고 근로 여건 개선을 위해 단체보험료 지원사업을 확대 시행한다.
경기도는 지난해 15개 시·군에서 시행하던 법인택시 운수종사자 단체보험료 지원사업을 올해 19개 시·군으로 확대하고 지원 대상도 7061명에서 9305명으로 늘린다고 18일 밝혔다.
이 사업은 장시간 운행으로 사고 위험이 높지만 정작 운전자 본인에 대한 보장이 부족한 법인택시 기사들의 현실을 개선하기 위해 추진됐다. 기존 법인택시 보험은 대인·대물 보상 중심으로 운영돼 운전자가 사고로 다치더라도 상해 치료비나 입원비 등을 개인 비용이나 별도 운전자보험으로 부담해야 하는 구조적 한계가 있었다.
도는 이러한 문제를 개선하기 위해 지난해부터 법인택시 운수종사자의 단체보험 가입을 지원하며 실질적인 안전망 구축에 나서고 있다.
올해 사업에는 수원시를 비롯한 도내 19개 시·군이 참여한다. 지원 방식은 법인택시 회사가 단체보험에 가입한 뒤 해당 시·군에 보조금을 신청하면 운전자 1인당 월 최대 2만원 한도 내에서 12개월간 보험료를 지원하는 형태다.
이번 지원 확대에 따라 9305명의 법인택시 기사들은 별도의 개인 부담 없이 상해사망, 후유장애, 입원비, 수술비 등 다양한 상해 관련 보장을 받을 수 있게 된다. 이는 지난해보다 수혜 인원이 약 31.7% 증가한 규모로, 열악한 법인택시 근로환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대된다.
정찬웅 도 택시교통과장은 “장시간 운행으로 사고 발생 위험이 높은 법인택시 운전자의 처우 개선과 안전망 강화를 위해 지원을 확대했다”며 “앞으로도 도민 교통안전과 서비스 향상을 위해 행정적 협력과 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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