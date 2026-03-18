과학자들이 공연장으로…‘과학을보다’ 토크콘서트 열려

‘과학을 보다’는 300만 구독자를 보유한 유튜브 채널 ‘보다(BODA)’에서 선보이는 과학 콘텐츠 시리즈로, 유튜브 미디어 기업 어썸엔터테인먼트가 운영하는 채널이다.

유튜브 채널 보다(BODA)의 네번째 ‘과학을보다 토크콘서트’가 지난 14일과 15일 광운대학교에서 개최됐다.다양한 분야의 전문가들이 과학 이야기를 쉽게 풀어내며 인기를 얻고 있다. 토크콘서트는 이러한 콘텐츠를 오프라인에서 직접 경험할 수 있도록 기획된 프로그램으로, 이번이 네 번째로 진행된 행사다.현장에서는 강연뿐 아니라 토론과 참여형 프로그램이 이어졌다. ‘아인슈타인의 뇌를 학습한 AI와 실제 아인슈타인 중 누구와 공동 연구를 할 것인가’와 같은 질문이 던져지자 객석에서도 웃음과 관심이 이어졌고, 관객들은 QR코드를 통해 직접 의견을 선택하며 프로그램에 참여했다.특히 퀴즈 프로그램에서는 약 700명의 관객이 객석에서 O·X 판넬을 들고 동시에 참여했다. 마지막까지 남은 일부 관객들만 무대에 올라 대결을 이어갔고, 1일차에서는 초등학생이, 2일차 원주율 암기 대결에서는 중학생이 우승을 차지하며 관객들의 큰 호응을 얻었다.이날 공연에는 학생뿐 아니라 직장인, 가족 단위 관객까지 다양한 연령층이 함께했다. 공연 종료 후에도 관객들은 자리를 쉽게 떠나지 않고 강연자들과 이야기를 나누며 여운을 이어갔다.유튜브에서 시작된 과학 콘텐츠가 공연장으로 확장되며 관객과 직접 만나는 경험으로 이어지고 있다. ‘과학을 보다 토크콘서트’는 과학을 보다 친근하게 전달하며 대중과의 접점을 넓혀가고 있다.박재구 기자 park9@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지