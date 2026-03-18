이종배 예비후보, 대구 서구청장 출마 선언… “경제 회복·도시 전환 추진”
기업 유치·환경 개선·산업 혁신 등 주요 과제 제시
대구 서구청장 선거에 출마를 선언한 이종배 국민의힘 예비후보(전 서울특별시의원)가 지역 경제 회복과 산업 구조 전환을 핵심 과제로 제시했다.
이 후보는 18일 국민의힘 대구시당에서 기자회견을 열고 “대구와 서구가 경제 침체와 인구 유출이라는 어려움에 직면해 있다”며 “지역의 변화를 위한 정책을 추진하겠다”고 밝혔다.
이 후보는 주요 공약으로 경제 활성화와 산업 구조 혁신, 생활환경 개선 등을 제시했다. 기업 유치를 통해 일자리를 확대하고 지역 경제 기반을 강화하겠다는 구상이다.
또한 지역 내 주요 현안으로 꼽히는 환경 문제와 관련해 염색산업단지 폐수처리장과 환경기초시설 이전 등을 검토하겠다고 밝혔다. 오랜 기간 주민 불편으로 지적돼 온 악취 문제 해결을 중요한 과제로 언급했다.
산업 분야에서는 기존 염색산업단지를 인공지능(AI)과 로봇, 친환경 소재 산업 등이 결합된 형태로 전환하는 방안을 제시했다. 이를 통해 지역 산업 경쟁력을 높이겠다는 취지다.
서대구역 일대 개발 구상도 포함됐다. 해당 지역을 경제와 문화 기능이 결합된 거점으로 육성해 새로운 성장 축으로 삼겠다는 계획이다.
관광 분야에서는 지역 자원을 활용한 관광 활성화 방안을 제시했다. 동시에 청년 창업과 문화가 결합된 도시 모델을 통해 지역 활력을 높이겠다는 방향도 밝혔다.
이와 함께 보육, 복지, 주거환경 개선 등 생활 밀착형 정책도 추진하겠다고 설명했다.
이 후보는 “서구는 충분한 잠재력을 가진 도시”라며 “행정 경험을 바탕으로 지역 발전을 위한 정책을 차분히 추진해 나가겠다”고 말했다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
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