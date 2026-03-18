“보완수사권 제한, 상식적인가” 3년차 평검사의 작심 비판
검찰 내부망서 비판
“보완수사권 논의는 여전히 ‘추후 논의’ 예정…마음 아파”
검사 권한을 축소하는 방향의 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 당정청 최종안이 발표되며 검사의 보완수사권 존치 여부에 이목이 집중되고 있다. 검찰 내에선 “검사는 최종적으로 법률전문가인 판사와 변호사를 상대로 법정에서 다투어야 하는데, 검사에게 보완수사권을 제한한다는 발상이 과연 상식적인 것인지 의문이 든다”는 우려의 목소리가 나왔다.
18일 청주지검 충주지청 소속 김모 검사는 검찰 내부망(이프로스)에 “검사로서 경력이 얼마 되지 않았지만, 아쉬움이 많이 남아 이렇게라도 글을 남기게 됐다”며 이같이 밝혔다. 김 검사는 지난 2월 초임 근무를 마친 3년차 평검사다.
김 검사는 “당장 10월에 공소청과 중수청이 분리되는 상황에서 ‘실체 진실의 발견’과 가장 밀접하게 연관되어 피해자들의 억울함을 해소할 수 있는 검찰의 보완수사권 논의는 여전히 ‘추후 논의 예정’이라는 사실이 마음 아프다”고 적었다.
이어 “피의자든 피해자든 억울한 사람이 발생하지 않도록 단순한 음주와 교통사고 사건에서도 ‘직접 보완수사’를 해왔고, 누가 보아도 납득할 수 있도록 만들고자 노력했다”며 초임검사 시절 일화를 소개했다.
김 검사는 “단순 살인으로 구속 송치된 사건인데, 장기간 계좌를 추적하고 진술을 청취해 ‘채무 면탈 목적의 살인’임을 확인하고 ‘강도살인’으로 의율해 기소했다”고 설명했다. 이어 “사경은 휴대전화 포렌식에 성공했으나 포렌식 결과를 다운로드할 수 있는 기간이 경과하여, 결과를 확보하지 못한 채 송치했다”며 “저희(검찰)가 공판단계에서 다시 포렌식함으로써 ‘채무변제를 종용하는 피해자의 문자메시지 내역을 확보했다”고 설명했다.
이어 “재판부는 강도살인 혐의를 유죄로 판단하여 무기징역이 선고됐다”며 “사경이 송치한대로 단순 살인죄로 기소되었다면 ‘무기징역’이 선고되었겠는가”라고 되물었다. 검찰의 보완수사를 통해 무기징역 선고를 이끌어낼 수 있었다는 의미다.
김 검사는 “검사가 판례를 근거로 사경에게 보완수사를 요구함에도 ‘보완이 불필요하다’며 보완수사요구를 미이행하는 사실이 상당히 많은 것으로 알고 있다” “과연 검사에게 보완수사권을 제한한다는 발상이 상식적인가”라고 지적했다.
더불어민주당은 지난 17일 발표된 중수청·공소청 설치법 당정청 최종안을 오는 19일 국회 본회의에서 처리한다는 방침이다. 최종안에는 검사의 직무 중 영장 청구·집행 지휘 권한과 특별사법경찰관리에 대한 지휘·감독 권한 등이 삭제됐다. 다만 검사에 대한 보완수사권 존치 여부는 오는 6월 지방선거 이후 형사소송법 개정 과정에서 추가로 논의될 전망이다.
이서현 기자 hyeon@kmib.co.kr
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