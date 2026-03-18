민경선 ‘고양 대전환’ 8대 비전·12대 공약 발표
시장실 1층 이전·간부회의 생중계 추진
이재명식 실용주의 행정 전면 도입 밝혀
민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보가 ‘고양 대전환’을 위한 8대 비전과 12대 공약을 발표하며 본격적인 정책 행보에 나섰다.
민 예비후보는 18일 고양시의회에서 기자회견을 열고 “정체된 고양의 도시 구조를 근본적으로 바꾸겠다”며 자족 기능을 갖춘 도시로의 전환을 핵심 목표로 제시했다.
그는 고양시가 인구 108만 규모로 성장했음에도 여전히 ‘베드타운’에 머물러 있다고 진단하고, 일자리·주거·교통이 선순환하는 도시 체계를 구축하겠다고 밝혔다.
시정 운영 방식으로는 이재명식 실용주의 행정을 전면 도입하겠다고 강조했다.
시장실을 1층으로 이전하고 간부회의를 실시간 공개하는 한편, 민원 원스톱 시스템을 구축해 행정을 ‘권력’이 아닌 ‘서비스’로 전환하겠다는 구상이다.
시민이 정책을 직접 평가하는 시스템도 도입해 행정 효율성과 체감도를 높이겠다고 했다.
경제 분야에서는 ‘지역순환경제 1조원 시대’를 목표로 공업 물량 확보와 세제 혜택을 통한 기업 유치를 추진하고, 창릉·대곡·일산 일대에 첨단 산업 클러스터를 조성하겠다고 밝혔다.
주거 정책으로는 일산신도시 재건축 용적률을 350%로 상향하고, 노후 다가구 주택 지역의 규제를 완화해 자산 가치를 회복하겠다는 방안을 제시했다.
교통 공약도 핵심 축으로 제시됐다. 도심항공교통(UAM)과 자율주행 기반 미래 모빌리티 도시를 구축하고, 임기 초 1년 내 버스 노선을 전면 개편하겠다고 밝혔다.
출퇴근 전용 ‘경기편하G버스’ 30개 노선 신설과 수요응답형 교통수단 확대, 수륙양용버스 도입 등을 통해 ‘출퇴근 30분 도시’를 실현하겠다는 계획이다.
문화·관광 분야에서는 어울림누리부터 행주산성, 북한산으로 이어지는 축과 정발산·호수공원 일대를 중심으로 문화예술 클러스터를 조성하고, 킨텍스와 아레나 조기 완공, e스포츠 경기장 건립 등을 통해 연간 7000만명이 찾는 글로벌 관광도시를 만들겠다고 설명했다.
이와 함께 ‘유엔 AI 허브센터’ 유치, 시민 주주형 특급호텔 건립 등 수익이 시민에게 환원되는 ‘수익형 플랫폼 도시’ 모델도 제시했다.
교육·복지 분야에서는 작은 도서관의 돌봄 거점화, 장애인 이동권 강화, 노인 통합돌봄 체계 구축, 반려동물 진료 지원, 탄소중립 정책 등 생활 밀착형 공약도 포함됐다.
민 예비후보는 “정치는 거창한 담론이 아니라 내가 낸 세금이 아이의 교육으로, 쾌적한 출근길로 돌아오는 삶의 변화를 만드는 것”이라며 “성과로 증명하는 실무형 시장이 되겠다”고 강조했다.
고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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