민경선 ‘고양 대전환’ 8대 비전·12대 공약 발표

시장실 1층 이전·간부회의 생중계 추진

이재명식 실용주의 행정 전면 도입 밝혀

민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보가 ‘고양 대전환’을 위한 8대 비전과 12대 공약을 발표하고 있다. 박재구 기자

민경선 더불어민주당 고양시장 예비후보가 ‘고양 대전환’을 위한 8대 비전과 12대 공약을 발표하고 있다. 박재구 기자

정치는 거창한 담론이 아니라 내가 낸

“성과로 증명하는 실무형 시장이 되겠다”고 강조했다.