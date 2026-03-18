강원 첨단 의료기기…국내 최대 의료기기 전시회 ‘키메스’ 출격
강원도와 원주시는 19일부터 22일까지 서울 코엑스에서 열리는 국내 최대 의료기기 전시회인 제41회 국제의료기기·병원설비전시회(키메스 2026)’에 참가한다.
도는 원주시, 원주의료기기산업진흥원, 도내 26개 기업과 강원 공동관을 구성해 글로벌 시장 진출을 확대한다는 방침이다.
키메스는 1980년 첫 개최 이후 국내 의료 산업 발전과 함께 성장해 온 국제 의료기기 전문 전시회다. 의료 정보 시스템, 영상 의학 장비, 의료 AI 솔루션 등 최신 의료 기술이 집약된 트렌드를 한 자리에서 확인할 수 있다.
강원공동관에서는 국내외 신규 바이어 사전 발굴, 기업 및 제품 홍보, 수출 상담을 진행한다. 특히 두바이 WHX, 독일 메디카 등 글로벌 시장에서 접촉한 바이어들과 연계해 실질적인 수출 계약으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.
전시 품목도 한층 다양해졌다. 초음파 수술기, 피부 미용 기기, 의료 용 전극, 고압 산소 치료기 등 전통적인 강원 의료기기 강점 품목을 선보인다. AI 기반 의료 솔루션, AI 키오스크 청력 측정기, 스마트 병동 모니터링 시스템, 체형 분석기 등 ICT 융합 첨단 제품이 대거 포함돼 강원 의료기기 산업의 기술 고도화를 한눈에 확인할 수 있다.
이와 함께 개별 부스로 참가하는 도내 19개 기업도 현장에서 활발한 마케팅과 바이어 상담을 진행한다.
강원 의료기기 산업은 전국 생산 9.33%, 수출 14.22%를 책임지는 핵심 전략 산업이다. 이번 KIMES 2026 참가를 통해 글로벌 무대에서의 위상을 한층 강화할 것으로 전망된다.
김만호 도 경제국장은 “AI·디지털 헬스케어 분야 강원 기업들의 기술력이 국내외 바이어들에게 충분히 인정받을 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 말했다.
춘천=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사