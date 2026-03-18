경기도 ‘생활쏙 환원사업’ 첫 대상지 4곳 선정
파주·연천·가평·양평 각각 160억 지원
경기도가 공공개발 이익을 도민에게 환원하는 ‘생활SOC’ 사업 첫 대상지로 4개 시·군을 선정하고 본격 지원에 나섰다.
경기도는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 발표식을 열고 파주시, 연천군, 양평군, 가평군을 ‘경기 생활쏙(SOC) 환원사업’ 첫 번째 대상지로 확정했다.
이번 사업은 공공개발로 발생한 이익 일부를 도민환원기금으로 조성해 체육·문화·복지·교통 등 생활밀착형 사회간접자본(SOC)을 확충하는 것이 핵심이다.
선정된 4개 시·군에는 향후 4년간 설계비와 공사비를 포함해 각각 160억원씩, 총 640억원의 도비가 지원된다.
경기도는 올해 설계 및 감리 등 초기 단계 추진을 위해 시·군별로 10억원을 우선 지원할 계획이다.
이번 공모에는 23개 시·군이 참여했으며, 도민 설문과 발표 평가를 결합한 오디션 방식 심사를 통해 최종 대상지가 선정됐다.
사업은 각 지역의 여건과 수요를 반영한 복합 생활SOC 시설로 추진된다. 파주 연풍리에는 과거 성매매 집결지를 치유·소통 공간으로 전환하는 ‘리트릿 스테이션’이 조성된다.
연천 전곡리에는 장애인과 비장애인이 함께 이용하는 ‘함께성장 복합센터’가 들어선다. 양평 용담리에는 노인복지관과 실내 파크골프장, 돌봄시설을 결합한 ‘서부 어울림센터’가, 가평 연하리에는 체육·교육·문화 기능을 통합한 ‘모두이음터’가 구축될 예정이다.
김동연 경기도지사는 “공공개발 이익을 지역균형 발전에 활용하는 것은 대한민국 최초 시도”라며 “앞으로도 개발이익을 축적해 재정이 열악하거나 특별한 배려가 필요한 지역에 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다. 이어 이번 사업이 1차에 그치지 않고 추가 확대될 것임을 강조했다.
각 지자체장들도 지역 변화에 대한 기대를 나타냈다. 파주시는 공동체 회복 공간 조성, 양평군은 고령자와 아동이 함께하는 복합시설 구축, 가평군은 세대 간 교류 확대, 연천군은 장애인 복지 인프라 확충에 의미를 두고 사업을 추진하겠다는 계획이다.
경기도는 2021년부터 2025년까지 총 1505억원 규모의 도민환원기금을 조성해 생활 인프라 확충에 활용하고 있다. 특히 이번 사업은 각종 규제로 발전이 제한된 지역을 중심으로 추진된다는 점에서 지역균형발전 정책의 새로운 모델로 평가된다.
김 지사는 “경기도가 하나의 가족과 같이 다른 지역의 발전을 위해 힘을 쓰는, 경기도 내의 지역균형발전 취지에 많은 호응을 해주시고 관심가져주셔서 감사하다”며 “대한민국 최초인 이 모델처럼 경기도가 대한민국에 새로운 표준을 만드는 일을 계속해서 해나가겠다”고 말했다.
의정부=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
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