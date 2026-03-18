공항공사 통합 추진에 인천 지역사회 ‘들썩’…“즉각 중단해야”
인천 지역사회가 정부의 공항운영 공기업 통폐합 추진을 두고 거세게 반발하고 있다.
인천 시민사회 4개 연합·35개 단체로 이뤄진 ‘인천공항 졸속통합 반대 시민·노동단체 대책위원회’는 18일 인천시청에서 기자회견을 열고 “정부는 인천공항과 국가 항공산업 경쟁력을 훼손하는 공항운영사 졸속 통합 추진을 즉각 중단하라”고 밝혔다.
이어 “공항운영사 통합을 강행한다면 인천 시민의 뜻을 직접 전달하기 위해 인천국제공항에서 청와대까지 차량 1000대 규모의 대규모 항의 집회를 강행할 것”이라고 강조했다.
정부는 현재 이재명 대통령 지시에 따른 공공기관 구조개편 방안의 하나로 인천공항을 운영하는 인천국제공항공사, 김포공항 등 국내 14개 공항을 관리하는 한국공항공사, 신공항 건설을 진행 중인 가덕도신공항건설공단의 통폐합을 검토하고 있다.
이를 두고 인천 지역사회에서는 인천공항이 지방공항 적자 보전과 신공항 재정 부담을 떠안는 방안에 불과하다고 보고 있다. 지난해 인천공항공사는 당기순이익 7567억원을 기록한 반면, 한국공항공사는 552억원의 당기순손실을 냈다. 오는 2035년 개항을 목표로 하는 가덕신공항 부지조성공사에만 무려 10조7000억원이 투입될 예정이다. 이러한 재정적 부담까지 인천공항이 짊어질 경우에는 글로벌 허브공항으로서의 경쟁력이 약화될 수밖에 없다는 것이다.
인천공항이 있는 중구도 전날 성명에서 “인천공항이 글로벌 허브로 성장할 수 있도록 지난 20여년간 1000억원 이상의 지방세 감면이라는 막대한 세수 손실을 감내해 왔다”며 “통폐합을 통해 이 수익을 외부로 유출하는 것은 지방자치의 근간을 흔들고 인천 시민의 헌신을 배신하는 처사”라고 주장했다.
인천공항 및 관련 노동조합 7곳으로 구성된 인천공항졸속통합저지공동투쟁위원회 역시 지난 16일 ‘3개 공항운영사 졸속 통합 철회’ 성명을 발표했다. 중구를 지역구로 둔 배준영 국민의힘 의원 또한 “노사 갈등 증폭과 지역경제 위축 등 심각한 부작용을 초래할 것”이라며 공항운영 공기업 통폐합 추진에 반대 입장을 분명히 했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
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