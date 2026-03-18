시사 전체기사

하스스톤 신규 확장팩 ‘대격변’ 오늘 출시

입력:2026-03-18 12:39
공유하기
글자 크기 조정


블리자드 엔터테인먼트의 전략 카드 게임 하스스톤의 신규 확장팩 ‘대격변’이 오늘(18일) 출시됐다.

대격변에서는 새로운 영웅 카드 ‘세계파괴자 데스윙’을 비롯해 신규 키워드 ‘예고’와 ‘산산조각’, 돌아오는 키워드 ‘거수’ 및 용군단 카드를 포함한 총 135종의 신규 카드를 만나볼 수 있다.

신규 영웅 카드 ‘세계파괴자 데스윙’은 자신만의 대격변을 일으키는 4가지 능력 중 하나를 선택할 수 있다. 데스윙은 돌아오는 키워드 ‘거수’와 함께 6명의 부관들을 거느리고 아제로스를 침공한다. 거수는 하나 이상의 추가 하수인을 소환하는 거대 하수인이다. 해당 키워드를 가진 카드로 육중한 팔, 추가적인 머리, 꿈틀거리는 촉수 등 거대한 부속 기관을 전장 전체에 뻗을 수 있다.


신규 키워드 ‘예고’를 가진 키워드를 내면 각 직업별 거수의 부속 기관과 같은 효과를 지니고 있는 내 거수의 군대에 속한 병사가 전장에 소환된다. 거수 하수인들은 게임 후반에 등장하지만, 예고를 이용하면 거수의 능력을 더 일찍 사용할 수 있다.

신규 키워드 ‘산산조각’이 있는 카드를 뽑으면 카드가 둘로 나눠져 손의 양쪽에 각각 위치하게 된다. 이 카드들은 따로 낼 수도 있지만, 그 사이에 있는 카드들을 내서 두 카드가 맞닿게 하면 강력한 효과를 가진 한 장으로 합쳐 위력을 두 배로 키울 수 있다.

대격변 출시와 함께 ‘에메랄드의 꿈 속으로’와 ‘운고로의 잃어버린 도시’ 확장팩의 모든 카드(황금 카드 포함)를 무료로 사용해 볼 수 있다.

이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
베네수엘라, ‘마두로 더비’서 미국 꺾고 WBC 첫 우승
“3년 전부터 4명 살해계획” 동료 기장 살해 50대 피의자
“경제효과 상상초월”… 관광·뷰티·유통까지 ‘보랏빛 특수’ 기대
관람석까지 보인다… 아리랑 7호가 찍은 잠실 주경기장
[단독] “시체 썩은 냄새” 출동해보니… 당뇨괴사 겪는 독거노인 구한 경찰
오세훈 결국 출마… “張, 무능에 무책임 혁신 선대위 관철”
태양 실종 8분 후 어둠 휩싸이고 며칠 만에 기온은 영하 수십도로…
[단독] 접근금지 등 위반한 가정폭력범, 83%가 집행유예·벌금
국민일보 신문구독