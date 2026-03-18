하스스톤 신규 확장팩 ‘대격변’ 오늘 출시
블리자드 엔터테인먼트의 전략 카드 게임 하스스톤의 신규 확장팩 ‘대격변’이 오늘(18일) 출시됐다.
대격변에서는 새로운 영웅 카드 ‘세계파괴자 데스윙’을 비롯해 신규 키워드 ‘예고’와 ‘산산조각’, 돌아오는 키워드 ‘거수’ 및 용군단 카드를 포함한 총 135종의 신규 카드를 만나볼 수 있다.
신규 영웅 카드 ‘세계파괴자 데스윙’은 자신만의 대격변을 일으키는 4가지 능력 중 하나를 선택할 수 있다. 데스윙은 돌아오는 키워드 ‘거수’와 함께 6명의 부관들을 거느리고 아제로스를 침공한다. 거수는 하나 이상의 추가 하수인을 소환하는 거대 하수인이다. 해당 키워드를 가진 카드로 육중한 팔, 추가적인 머리, 꿈틀거리는 촉수 등 거대한 부속 기관을 전장 전체에 뻗을 수 있다.
신규 키워드 ‘예고’를 가진 키워드를 내면 각 직업별 거수의 부속 기관과 같은 효과를 지니고 있는 내 거수의 군대에 속한 병사가 전장에 소환된다. 거수 하수인들은 게임 후반에 등장하지만, 예고를 이용하면 거수의 능력을 더 일찍 사용할 수 있다.
신규 키워드 ‘산산조각’이 있는 카드를 뽑으면 카드가 둘로 나눠져 손의 양쪽에 각각 위치하게 된다. 이 카드들은 따로 낼 수도 있지만, 그 사이에 있는 카드들을 내서 두 카드가 맞닿게 하면 강력한 효과를 가진 한 장으로 합쳐 위력을 두 배로 키울 수 있다.
대격변 출시와 함께 ‘에메랄드의 꿈 속으로’와 ‘운고로의 잃어버린 도시’ 확장팩의 모든 카드(황금 카드 포함)를 무료로 사용해 볼 수 있다.
이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr
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